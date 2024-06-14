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Apple станет первой компанией, которой ЕС предъявит обвинение по закону DMA — из-за монополии App Store

Европейская комиссия планирует предъявить компании Apple обвинения в нарушении Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) из-за подавления конкуренции на рынке мобильных приложений. Регуляторы ЕС впервые применят новые правила для ограничения деятельности крупной технологической компании.

По сообщению Financial Times со ссылкой на источники, Еврокомиссия установила, что Apple не выполняет взятые на себя обязательства по предоставлению разработчикам возможности направлять пользователей к альтернативным предложениям вне App Store без взимания комиссии. Объявление об обвинениях в адрес Apple ожидается в ближайшие недели, сообщают источники.

Эти обвинения станут первыми, публично озвученными в отношении технологической компании на основании Закона о цифровых рынках — знакового законодательного акта, призванного заставить крупные технологические корпорации, контролирующие цифровые рынки, открыть свой бизнес для конкуренции в ЕС. Напомним, в марте Еврокомиссия объявила о начале расследований в отношении Apple, а также Alphabet и Meta на основании полномочий, предоставленных Законом о цифровых рынках.

При этом подчёркивается, что регуляторы пока сделали только предварительные выводы, и у Apple ещё есть возможность скорректировать свою деятельность. В таком случае Еврокомиссия может пересмотреть любое окончательное решение. Кроме того, время объявления обвинений также может измениться.

В случае, если будет установлено, что Apple нарушает Закон о цифровых рынках, ей грозят ежедневные штрафы за несоблюдение требований закона в размере до 5 % от среднего дневного оборота компании, который в настоящее время составляет более 1 млрд долларов.

Эти действия Еврокомиссии происходят на фоне усиления контроля со стороны антимонопольных органов разных стран в отношении крупных технологических компаний и их доминирующего положения на рынке. Так, в марте в США было инициировано антимонопольное дело против Apple из-за предполагаемого использования своего влияния на рынке смартфонов для подавления конкурентов и ограничения выбора потребителей. Кроме того, компания Epic Games, подавшая в 2020 году иск против Apple в связи с политикой App Store, ожидает решения федерального судьи Калифорнии.

В январе Apple объявила об исторических изменениях в своём мобильном программном обеспечении iOS, App Store и браузере Safari для пользователей в ЕС. Эти изменения были попыткой успокоить регуляторов в Брюсселе и означали, что Apple разрешит пользователям получать доступ к конкурирующим магазинам приложений и загружать приложения из других источников. Изменения включали сокращение комиссии, уплачиваемой компаниями за использование App Store для продажи цифровых товаров и услуг, с 30 % до 15 %.

При этом Apple ввела для разработчиков приложений в Европе ряд новых сборов, включая «плату за основные технологии» в размере 50 центов для разработчиков с более чем 1 млн пользователей за каждый первый взнос пользователя. Также компания будет взимать дополнительную комиссию в размере 3 % с компаний, использующих ее платёжный процессинг.

Некоторые разработчики уже заявили, что в результате этих изменений они могут понести более высокие расходы. По данным источников, Еврокомиссия также может выдвинуть обвинения в связи с этими новыми комиссиями. Представители Apple от комментариев отказались.

Регуляторы могут принять решение о предъявлении обвинений и другим технологическим гигантам. В частности, комиссия уже расследует, оказывает ли компания Google поддержку собственному магазину приложений, и использует ли Meta персональные данные пользователей Facebook для таргетированной рекламы.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: apple, еврокомиссия, евросоюз
apple, еврокомиссия, евросоюз
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