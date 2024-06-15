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Meta✴ перестала обучать ИИ на данных пользователей, но только из ЕС

Компания Meta приостанавливает использованию данных пользователей из Евросоюза и Великобритании для обучения систем искусственного интеллекта. Это решение было принято после давления со стороны регуляторов в лице Ирландской комиссии по защите данных (DPC) и Управления комиссара по информации Великобритании (ICO).

Источник изображения: Brett Jordan/Unsplash

Источник изображения: Brett Jordan/Unsplash

DPC является главным регулятором деятельности Meta в Евросоюзе и действует от имени органов по защите данных всех стран ЕС. ICO также потребовал от Meta приостановить использование данных до прояснения ситуации.

Напомним, ранее Meta начала рассылать уведомления пользователям о предстоящих изменениях в политике конфиденциальности, которые позволили бы компании использовать публичный контент из Facebook и Instagram. Речь шла об обучении систем ИИ на основе комментариев, фотографий, статусов и другого контента.

Однако эти планы вызвали возмущение организации NOYB, занимающейся защитой конфиденциальности. Она подала 11 жалоб в страны ЕС, утверждая, что Meta нарушает GDPR (Общий регламент по защите данных). В частности, компания не запрашивает разрешения пользователей, а просто информирует их о предстоящих изменениях.

Meta ссылалась на положение GDPR о «законных интересах», чтобы оправдать свои действия. Однако регуляторы, скорее всего, приостановят внедрение этих планов, учитывая сложность и непрозрачность процедуры «Отказа от условий» для пользователей.

Сегодня Meta официально подтвердила приостановку использования данных в ЕС и Великобритании. Представитель компании выразил разочарование и заявил, что это шаг назад для развития ИИ в Европе, и подчеркнул, что Meta по-прежнему считает свой подход правомерным и более прозрачным в сравнении с другими технологическими компаниями.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: facebook, еврокомиссия, евросоюз, ии, искусственный интеллект
facebook, еврокомиссия, евросоюз, ии, искусственный интеллект
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