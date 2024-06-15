Meta✴ перестала обучать ИИ на данных пользователей, но только из ЕС

Компания Meta✴ приостанавливает использованию данных пользователей из Евросоюза и Великобритании для обучения систем искусственного интеллекта. Это решение было принято после давления со стороны регуляторов в лице Ирландской комиссии по защите данных (DPC) и Управления комиссара по информации Великобритании (ICO).

DPC является главным регулятором деятельности Meta✴ в Евросоюзе и действует от имени органов по защите данных всех стран ЕС. ICO также потребовал от Meta✴ приостановить использование данных до прояснения ситуации.

Напомним, ранее Meta✴ начала рассылать уведомления пользователям о предстоящих изменениях в политике конфиденциальности, которые позволили бы компании использовать публичный контент из Facebook✴ и Instagram✴. Речь шла об обучении систем ИИ на основе комментариев, фотографий, статусов и другого контента.

Однако эти планы вызвали возмущение организации NOYB, занимающейся защитой конфиденциальности. Она подала 11 жалоб в страны ЕС, утверждая, что Meta✴ нарушает GDPR (Общий регламент по защите данных). В частности, компания не запрашивает разрешения пользователей, а просто информирует их о предстоящих изменениях.

Meta✴ ссылалась на положение GDPR о «законных интересах», чтобы оправдать свои действия. Однако регуляторы, скорее всего, приостановят внедрение этих планов, учитывая сложность и непрозрачность процедуры «Отказа от условий» для пользователей.

Сегодня Meta✴ официально подтвердила приостановку использования данных в ЕС и Великобритании. Представитель компании выразил разочарование и заявил, что это шаг назад для развития ИИ в Европе, и подчеркнул, что Meta✴ по-прежнему считает свой подход правомерным и более прозрачным в сравнении с другими технологическими компаниями.