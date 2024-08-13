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Все достижения в Half-Life: Alyx теперь можно получить и без VR-шлема — трейлер и детали крупного обновления мода NoVR

Команда GB_2 Development Team сообщила о выходе крупного обновления для своей модификации NoVR, которая позволяет насладиться VR-шутером Half-Life: Alyx от Valve без шлема виртуальной реальности.

Источник изображения: GB_2 Development Team

Источник изображений: GB_2 Development Team

Напомним, мод NoVR для Half-Life: Alyx вышел в ранний доступ на исходе прошлого марта и уже больше года позволяет пользователям пройти сюжетную кампанию игры целиком без VR-гарнитуры.

За прошедшее с тех пор время Half-Life: Alyx в версии NoVR получила около десяти обновлений, однако последнее из них до недавних пор датировалось декабрём 2023 года. Вышедший на днях патч — первый за более чем семь месяцев.

Трейлер обновления

Среди основных особенностей летнего обновления мода NoVR для Half-Life: Alyx разработчики называют:

  • возможность завершить все головоломки типа «Электрическая цепь»;
  • возможность получить все достижения в игре;
  • многочисленные изменения на картах с целью сделать перемещение по ним более плавным и предотвратить поломку логики уровней;
  • новый прицел низкой точности (прямо как в Half-Life 2) — вынуждает тщательнее планировать выстрелы и чаще использовать апгрейды мушки.

Обновить мод можно через официальный лаунчер для Half-Life: Alyx NoVR — утилита сама скачает и установит патч. Разработчики также подготовили инструкцию по ручной инсталляции для пользователей Steam Deck.

Скриншоты обновления
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До конца 2024 года планируют расширить список совместимых с Half-Life: Alyx NoVR модов, добавить анимации для использования предметов и оружия, дополнительно улучшить передвижение и внедрить головоломки со сферами.

С выхода в ранний доступ Half-Life: Alyx NoVR скачали почти 200 тысяч человек. Приобщиться к самой игре сейчас можно за 646 рублей — до 19 августа она продаётся в Steam с 66-процентной скидкой.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения, 3D-технологии,
Теги: half-life: alyx, valve, шутер, vr
half-life: alyx, valve, шутер, vr
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