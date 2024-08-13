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Крупнейший китайский производитель лидаров неведомым путём избавился от санкций США

Министерство торговли США во взаимодействии с другими федеральными ведомствами постоянно пополняет список китайских компаний, которые подвергаются санкциям на основании подозрений по поводу их связи с оборонным комплексом КНР. Примечательно, что производитель лидаров Hesai покинул этот список, впервые оказавшись в нём только в январе текущего года.

Источник изображения: Hesai

Источник изображения: Hesai

Другими словами, как поясняет Financial Times, американские чиновники всего за несколько месяцев изменили свою точку зрения относительно причастности Hesai к вероятному сотрудничеству с представителями китайской оборонной промышленности. С 2021 года полномочия по составлению подобных «чёрных списков» зарубежных компаний предоставлены Пентагону. Пристальное внимание уделялось китайским компаниям, которые выпускают продукцию двойного назначения и сотрудничают как с гражданскими клиентами, так и с оборонным ведомством КНР. В мае этого года китайская компания Hesai, чьи акции представлены как в Гонконге, так и в Нью-Йорке, обратилась в суд с иском к Пентагону, потребовав исключить себя из санкционного списка США, поскольку американское ведомство не предоставило убедительных доказательств наличия у Hesai связей с Народно-освободительной армией Китая.

Hesai удалось дойти до федерального суда в Вашингтоне, который должен был в следующем месяце вынести своё заключение по этому делу. В 2021 году аналогичным образом американским чиновникам пришлось снять санкции с китайской компанией Xiaomi, поскольку суд не нашёл доказательства её связи с НОАК достаточно убедительными. Представители Пентагона и Белого дома отказались комментировать публикацию Financial Times. Hesai назвала включение компании в санкционный список США ошибочным, а посольство КНР в Вашингтоне выразило своё удовлетворение устранением дискриминационного отношения властей США к китайским компаниям.

Hesai является крупным производителем оптических радаров (лидаров), которые используют лазерное излучение в невидимом спектре для формирования трёхмерной картины окружающей действительности, которая используется бортовыми системами транспортных средств для определения расстояния до объектов и оценки их формы и размеров. По сути, многие легковые автомобили с продвинутыми функциями активной помощи водителю оснащаются лидарами. Впрочем, реванш Hesai в этой сфере вряд ли поможет компонентам китайского производства прижиться на продающихся в США машинах с автопилотом, если власти страны запретят использование на своей территории программного обеспечения китайской разработки. Данные, получаемые лидарами и прочими датчиками, ещё предстоит корректно обрабатывать, а этим занимается как раз бортовое ПО автомобилей. По данным Financial Times, оптические датчики типа лидаров будут исключены из соответствующих ограничений, подготавливаемых американскими регуляторами.

Hesai контролирует чуть менее половины мирового рынка лидаров, а в прошлом году на США пришлось почти 40 % выручки этой компании, поэтому она заинтересована в сохранении своего присутствия на местном рынке. По мнению некоторых экспертов, американские законодатели могут скорректировать нормы, согласно которым проводится оценка деятельности китайских компаний. Таким образом, у Hesai в случае изменения законодательства США появится шанс опять попасть в «чёрный список». Представители компании продолжают настаивать, что продукция Hesai не используется ни в одном образце военной техники ни в одной стране мира.

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Теги: лидар, китайские производители, санкции, сша
лидар, китайские производители, санкции, сша
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