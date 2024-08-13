Google представила беспроводные наушники Pixel Buds Pro 2 с активным шумоподавлением и поддержкой ИИ

В рамках большого мероприятия, на котором были представлены смартфоны Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold и смарт-часы Pixel Watch 3, компания Google также представила новые беспроводные наушники Pixel Buds Pro 2, являющиеся наследником модели Pixel Buds Pro 2022 года.

В основе Pixel Buds Pro 2 используется фирменный процессор Google Tensor A1. Компания заявляет, что он очень мощный, причём настолько, что Pixel Buds Pro 2 обеспечивает вдвое более эффективную работу активной системы шумоподавления по сравнению с оригинальными Pixel Buds Pro в диапазоне средних частот (400 Гц — 2 кГц). Более того, функция ANC адаптируется к окружающей среде с частотой три миллиона раз в секунду.

Pixel Buds Pro 2 на 24 % легче и на 27 % меньше оригинальных Pixel Buds Pro. Компания заявляет, что новая модель наушников разработана на основе анализа снимков 45 млн разных форм ушей, поэтому новинка получилась максимально комфортной для ношения в течение всего дня.

В составе Pixel Buds Pro 2 используются 11-мм драйверы. Наушники поддерживают пространственный звук с отслеживанием положения головы. Они также предлагают поддержку ИИ Google Gemini через фирменное мобильное приложение.

Google отмечает, что Pixel Buds Pro 2 оснащены направленными микрофонами со специальным сетчатым покрытием для защиты от ветра и благодаря поддержке Google AI обеспечивают дополнительную чёткость звука при разговоре с собеседником. Также Pixel Buds Pro 2 имеют функцию Find My Device для поиска пропавших вещей. При потере наушника или чехла они издадут звук, чтобы помочь в поиске. Кроме того, наушники могут подключаться одновременно к нескольким источникам звука.

Представленное вместе с наушниками обновлённое мобильное приложение Pixel Buds предлагает пять предустановленных настроек эквалайзера. Google обещает до 8 часов работы Pixel Buds Pro 2 с включённой системой шумоподавления (12 часов без неё) и до 30 часов работы с ANC и подзарядкой от чехла (до 48 часов с чехлом и без ANC). Сам чехол поддерживает беспроводную зарядку.

Pixel Buds Pro 2 доступны для предзаказа в магазине Google Store в четырёх цветах по цене $229. Их поставки начнутся с 26 сентября.