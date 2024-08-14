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Еженедельный чарт Steam: в топ-5 попали три ещё не вышедшие игры — среди них Warhammer 40,000: Space Marine 2

В чарте продаж Steam произошли заметные перемены. Среди прочего портативный ПК Steam Deck наконец уступил первую строчку, которую удерживал четыре недели подряд.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. Источник изображения: Steam

Warhammer 40,000: Space Marine 2. Источник изображения: Steam

В лидеры вырвался предзаказ ролевого шутера Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science (релиз — 20 августа), неделей ранее занимавший второе место. Официальный инструмент для проверки производительности в игре уже пользуется огромной популярностью (85 277 одновременных человек в пике).

Также в первую пятёрку вошли ещё две готовящиеся к релизу игры — шутеры Warhammer 40,000: Space Marine 2 (9 сентября), прибавивший 29 строчек, и Call of Duty: Black Ops 6 (25 октября), поднявшийся на 11 позиций.

Другие события:

  • в чарт вернулась God of War (2018) — благодаря скидкам до 60 % в зависимости от издания (акция закончилась) приключенческий экшен попал сразу на седьмое место;
  • снова оказались в чарте и игры серии Borderlands, продажи которых выросли на фоне премьеры фильма «Бордерлендс»: Borderlands 3 забралась на 11-ю, а Borderlands 2 — на 35-ю строчку;
  • лучшая новинка — двухмерный пиксельный хоррор Five Nights at Freddy’s: Into the Pit от Mega Cat Studios, выпущенный на десятилетие серии (рейтинг на основании 4,1 тыс. обзоров — 96 %, пик онлайна — 6995 пользователей);

  • вторым самым успешным релизом стала Fate/stay night Remastered от Type-Moon Games — приуроченное к 20-летию франшизы переиздание визуального романа 2004 года дебютировало на 29-м месте, получило «очень положительные» отзывы (94 % на основании 1,1 тыс. оценок) и привлекло 1229 пользователей одновременно;

  • также из новинок в топ-100 вошли экшен-платформер Prince of Persia: The Lost Crown от Ubisoft Montpellier (34-е место), бывший эксклюзив Epic Games Store и Ubisoft Connect, карточный роглайт Dungeons & Degenerate Gamblers от Purple Moss Collectors (37-е), стимпанковая пошаговая ролевая игра SteamWorld Heist II от Thunderful Development (64-е) и ролевое приключение Cat Quest III от The Gentlebros (72-е). Две последние отличились самыми высокими оценками — 96 % и 94 % на основании 286 и 800 рецензий соответственно;

  • новинки прошлой недели, симулятор фермерской жизни Fields of Mistria от NPC Studio и комедийное приключение Thank Goodness You're Here! от Coal Supper, стартовали с 17-й и 63-й позиций соответственно;
  • ещё не анонсированный шутер Deadlock от Valve достиг 23 327 одновременных пользователей в рамках секретного закрытого тестирования;
  • вышедший 9 августа шутер Vladik Brutal от разработчика-одиночки Владислава Мещерякова (Narko Games) не попал в чарт, хотя получил «очень положительные» отзывы (89 % на основании 2,3 тыс. рецензий) и привлёк 2009 человек одновременно.

Топ-10 по выручке с 6 по 13 августа (в скобках — место на предыдущей неделе, если товар присутствовал в чарте):

  1. Black Myth: Wukong (2, предзаказ);
  2. Steam Deck (1);
  3. Elden Ring (3);
  4. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (33, предзаказ);
  5. Call of Duty: Black Ops 6 (16, предзаказ);
  6. Helldivers 2 (13);
  7. God of War (2018);
  8. Five Nights at Freddy’s: Into the Pit (новинка);
  9. Baldur’s Gate 3 (6);
  10. Dead by Daylight (4).

Топ-10 по выручке с учётом условно-бесплатных игр:

  1. Counter-Strike 2 (1, условно-бесплатная);
  2. Black Myth: Wukong (7);
  3. PUBG: Battlegrounds (3, условно-бесплатная);
  4. Steam Deck (4);
  5. Dota 2 (5, условно-бесплатная);
  6. The First Descendant (2, условно-бесплатная);
  7. Elden Ring (8);
  8. Apex Legends (13, условно-бесплатная);
  9. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (54);
  10. Call of Duty: Black Ops 6 (31).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Шутер, Платформер, Приключение, Ужастик,
Теги: steam, valve, продажи игр
steam, valve, продажи игр
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