Еженедельный чарт Steam: в топ-5 попали три ещё не вышедшие игры — среди них Warhammer 40,000: Space Marine 2

В чарте продаж Steam произошли заметные перемены. Среди прочего портативный ПК Steam Deck наконец уступил первую строчку, которую удерживал четыре недели подряд.

В лидеры вырвался предзаказ ролевого шутера Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science (релиз — 20 августа), неделей ранее занимавший второе место. Официальный инструмент для проверки производительности в игре уже пользуется огромной популярностью (85 277 одновременных человек в пике).

Также в первую пятёрку вошли ещё две готовящиеся к релизу игры — шутеры Warhammer 40,000: Space Marine 2 (9 сентября), прибавивший 29 строчек, и Call of Duty: Black Ops 6 (25 октября), поднявшийся на 11 позиций.

Другие события:

в чарт вернулась God of War (2018) — благодаря скидкам до 60 % в зависимости от издания (акция закончилась) приключенческий экшен попал сразу на седьмое место;

снова оказались в чарте и игры серии Borderlands, продажи которых выросли на фоне премьеры фильма «Бордерлендс»: Borderlands 3 забралась на 11-ю, а Borderlands 2 — на 35-ю строчку;

лучшая новинка — двухмерный пиксельный хоррор Five Nights at Freddy’s: Into the Pit от Mega Cat Studios, выпущенный на десятилетие серии (рейтинг на основании 4,1 тыс. обзоров — 96 %, пик онлайна — 6995 пользователей);

вторым самым успешным релизом стала Fate/stay night Remastered от Type-Moon Games — приуроченное к 20-летию франшизы переиздание визуального романа 2004 года дебютировало на 29-м месте, получило «очень положительные» отзывы (94 % на основании 1,1 тыс. оценок) и привлекло 1229 пользователей одновременно;

также из новинок в топ-100 вошли экшен-платформер Prince of Persia: The Lost Crown от Ubisoft Montpellier (34-е место), бывший эксклюзив Epic Games Store и Ubisoft Connect, карточный роглайт Dungeons & Degenerate Gamblers от Purple Moss Collectors (37-е), стимпанковая пошаговая ролевая игра SteamWorld Heist II от Thunderful Development (64-е) и ролевое приключение Cat Quest III от The Gentlebros (72-е). Две последние отличились самыми высокими оценками — 96 % и 94 % на основании 286 и 800 рецензий соответственно;

новинки прошлой недели, симулятор фермерской жизни Fields of Mistria от NPC Studio и комедийное приключение Thank Goodness You're Here! от Coal Supper, стартовали с 17-й и 63-й позиций соответственно;

ещё не анонсированный шутер Deadlock от Valve достиг 23 327 одновременных пользователей в рамках секретного закрытого тестирования;

вышедший 9 августа шутер Vladik Brutal от разработчика-одиночки Владислава Мещерякова (Narko Games) не попал в чарт, хотя получил «очень положительные» отзывы (89 % на основании 2,3 тыс. рецензий) и привлёк 2009 человек одновременно.

Топ-10 по выручке с 6 по 13 августа (в скобках — место на предыдущей неделе, если товар присутствовал в чарте):

Black Myth: Wukong (2, предзаказ); Steam Deck (1); Elden Ring (3); Warhammer 40,000: Space Marine 2 (33, предзаказ ); Call of Duty: Black Ops 6 (16, предзаказ ); Helldivers 2 (13); God of War (2018); Five Nights at Freddy’s: Into the Pit (новинка); Baldur’s Gate 3 (6); Dead by Daylight (4).

Топ-10 по выручке с учётом условно-бесплатных игр: