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Intel продала свою долю в разработчике процессорных архитектур Arm

В определённых сегментах рынка Intel и Arm являются прямыми конкурентами, но при Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger) компании не только стали сотрудничать в сфере разработки процессоров для сторонних клиентов, но и породнились капиталами. Впрочем, участие Intel в размещении акций Arm на фондовом рынке США осталось в прошлом, поскольку первая продала свою долю в капитале второй.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Об этом стало известно из регуляторной отчётности Intel, как сообщает Bloomberg по итогам знакомства с соответствующей документацией. Во втором квартале, как отмечает источник, Intel избавилась от принадлежавшего ей пакета из 1,18 млн акций британского разработчика процессорных архитектур Arm. Исходя из средней курсовой стоимости акций последней за второй квартал в целом, Intel на продаже этих активов могла выручить около $147 млн. По сути, такая сумма страдающий от убытков бизнес Intel не спасёт, но в трудных условиях уместны любые источники средств.

Кстати, по итогам второго квартала Intel понесла чистые убытки в размере $120 млн от своих операций на фондовом рынке. Как сообщалось после публикации квартальной отчётности, процессорный гигант вынужден будет сократить около 15 000 сотрудников, снизить капитальные затраты и операционные расходы, чтобы по итогам 2025 года сэкономить около $10 млрд. Британский Arm вышел на фондовый рынок США в 2023 году, продав инвесторам лишь малую часть своих акций, среди них оказалась и заинтересованная в сотрудничестве Intel. Основной частью акций Arm по-прежнему владеет японский холдинг SoftBank Group.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: intel, arm, акции, инвестиции, финансы
intel, arm, акции, инвестиции, финансы
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