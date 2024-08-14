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Капитализация Nvidia выросла на $420 млрд за четыре дня — инвесторы позабыли про «ИИ-пузырь»

Ещё в конце прошлой рабочей недели начал формироваться разворотный тренд в динамике котировок акций Nvidia, поскольку временное «отрезвление» инвесторов по поводу дальнейших перспектив технологий искусственного интеллекта сменилось преимущественно оптимистичными ожиданиями предстоящего квартального отчёта. За четыре сессии капитализация Nvidia смогла вырасти на $424 млрд.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Курс акций за этот период, как уточняет Bloomberg, успел прибавить на 17 %, прервав наблюдавшееся с прошлого месяца падение. На американском фондовом рынке роль Nvidia теперь значительна, поскольку компания хоть и утратила полученный 18 июня титул самой дорогой в мире, но за четыре последние торговые сессии именно акции этого эмитента определили 22 % роста индекса S&P 500. Все прочие компании по отдельности могут претендовать от силы на половину этой доли, поэтому динамика курса акций Nvidia способна влиять на общее настроение инвесторов в США.

В начале августа Nvidia пережила сильнейшее снижение курса акций за почти два года, но в конце месяца компания должна отчитаться о результатах второго квартала, и соответствующие ожидания воодушевляют многих инвесторов, что и вызывает рост котировок. На текущих уровнях акции Nvidia привлекательны для тех покупателей, которые рассчитывают на их дальнейший рост. При этом котировки всё ещё на 14 % ниже исторического максимума, достигнутого 18 июня этого года. Впрочем, квартальная отчётность Nvidia будет опубликована лишь в конце текущего месяца, так что динамика курса акций компании ещё может несколько раз сменить свою направленность.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: nvidia, акции, финансы, аналитика, капитализация
nvidia, акции, финансы, аналитика, капитализация
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