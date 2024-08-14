Американские власти обсуждают принудительное разделение Google

Суд в США вынес знаменательное решение, что Google монополизировала рынок онлайн-поиска, в связи с чем Минюст среди прочих вариантов рассматривает возможность потребовать разделения компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Вашингтон может потребовать этой кардинальной меры впервые с тех пор, как два десятилетия назад предпринималась безуспешная попытка разделить Microsoft. Менее суровые варианты предусматривают принуждение Google делиться бо́льшими объёмами данных с конкурентами, а также меры, не позволяющие компании получать несправедливое преимущество в продуктах в области искусственного интеллекта. Правительство, скорее всего, будет добиваться запрета на заключение эксклюзивных контрактов, которые составляли основу иска против Google. Если Минюст всё-таки решится потребовать разделения компании, наиболее вероятными кандидатами на принудительную продажу являются ОС Android и браузер Chrome. Допускается также вариант принудительной продажи Google Ads — платформы текстовой рекламы.

Судья Амит Мехта (Amit Mehta) 5 августа постановил, что Google незаконно монополизировала рынки онлайн-поиска и поисковой текстовой рекламы. Компания заявила, что подаст апелляцию, но судья предписал сторонам готовиться ко второму этапу дела, в рамках которого правительство начнёт выдвигать предложения по восстановлению конкуренции на рынке, включая вероятное предложение о разделении. План правительства должен будет получить одобрение у судьи Мехты. Если будет принято решение о принудительном разделении, эта мера станет крупнейшей с момента разделения оператора связи AT&T в восьмидесятых годах.

Представители Минюста провели консультации с компаниями, пострадавшими от действий Google, и в обсуждениях внутри ведомства выразили обеспокоенность, что доминирование компании в поиске даёт ей преимущества в разработке технологий искусственного интеллекта. В качестве меры правовой защиты правительство может попытаться запретить Google принудительно использовать содержимое веб-сайтов некоторыми продуктами с ИИ для отображения в результатах поиска.

Ещё один вариант — отказ от ОС Android, которая используется на 2,5 млрд устройств по всему миру. Google, в частности, требует, чтобы производители гаджетов подписывали соглашения и обязывались предустанавливать и обеспечивать доступ для приложений компании, включая Gmail и Google Play Store. Обязательными к предварительной установке являются также поисковое приложение Google и браузер Chrome — они должны устанавливаться таким образом, чтобы их нельзя было удалить, что фактически исключает конкуренцию для других поисковых систем.

В декабре минувшего года калифорнийский суд присяжных вынес вердикт, что Google монополизировала распространение мобильных приложений для Android. Судья по этому делу ещё не огласил решения, какие меры теперь надлежит принять, но ответственная за обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства в США Федеральная торговая комиссия (FTC) заявила, что Google не должно быть позволено «пожинать плоды незаконной монополизации». Компания заплатила партнёрам $26 млрд за установку своей службы в качестве поисковой системы по умолчанию на устройствах и веб-браузерах — из них $20 млрд достались Apple.

Судья Мехта также постановил, что Google монополизировала рекламу, которая появляется в верхней части страницы поисковой выдачи. Она продаётся через платформу Google Ads (до 2018 года AdWords) и позволяет настраивать показы по запросам, соответствующим бизнесу рекламодателя. Поисковая реклама составляет около двух третей от общего дохода компании (более $100 млрд в 2020 году). Если Минюст не предпишет компании продать Google Ads, он может потребовать обеспечения совместимости, чтобы сервис бесперебойно работал с другими поисковыми системами.

Ещё один вариант — продажа или лицензирование данных конкурентам, например, DuckDuckGo или Microsoft Bing. Поисковая система получает в 16 раз больше данных, чем её ближайший конкурент, установил судья, что не позволяет конкурентам работать эффективнее и улучшать результаты поиска. Недавно вступившие в силу в Европе нормы, связанные со статусом цифрового «привратника», обязывают Google предоставлять часть своих данных сторонним поисковым системам. Компания заявила, что полномасштабный обмен данными грозит конфиденциальности пользователей, поэтому информация будет предоставляться только по поисковым запросам, которые отвечают определенным пороговым значениям.

В течение многих лет администраторы сайтов предоставляли веб-сканерам доступ к содержимому ресурсов, чтобы они появлялись в результатах поиска, но недавно компания начала использовать их и для обучения своего ИИ. После жалоб компаний Google минувшей осенью выпустила инструмент, позволяющий сайтам блокировать доступ к системам обучения ИИ, но в мае выяснилось, что этот запрет распространяется не на всё: в поиске появились подготовленные ИИ сводки, которые избавляют людей от необходимости переходить по ссылкам. Администраторы сайтов не имеют возможности отказаться от появления своих ресурсов в ИИ-сводках, поскольку в понимании Google это «функция» поиска, а не отдельный продукт. Поэтому заблокировать доступ к материалам можно только для всей поисковой машины. Эти сводки сейчас появляются только по некоторым запросам — компании пришлось ограничить развёртывание функции после того, как в выдаче появились рекомендации людям есть камни или наносить клей на пиццу.