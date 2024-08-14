OpenAI развернула свежую версию модели GPT-4o в ChatGPT, но её отличия разработчики скрывают

OpenAI без громких анонсов обновила большую языковую модель GPT-4o, которая лежит в основе сервиса ChatGPT. Компания не перечислила, чем она отличается от предыдущих, но обмолвилась, что она научилась давать ещё более качественные ответы.

«С прошлой недели в ChatGPT появилась новая модель GPT-4o. Надеемся, она вам уже пришлась по душе — попробуйте, если ещё не сделали этого. Думаем, вам понравится!» — сообщил официальный аккаунт ChatGPT в соцсети X. «Мы развернули обновление GPT-4o, которое, как мы обнаружили по результатам экспериментов и отзывам, предпочитают пользователи ChatGPT. Это не новая модель передового класса. Хотя мы и хотели бы рассказать вам, чем именно отличаются ответы модели, изучение того, как детально сопоставлять и рассказывать об улучшениях модели, остаётся в области исследований (над которой мы работаем!)», — написала после этого OpenAI в корпоративном блоге.

Первоначально пользователи предположили, что GPT-4o в ChatGPT научилась рассуждать но, как впоследствии пояснил представитель OpenAI, в реальности новых механизмов рассуждения не появилось, хотя ChatGPT может описать ход своих «мыслей» по специальному запросу. Люди также отметили, что качество ответов ChatGPT действительно улучшилось, и видимо, заработала генерация изображений силами самой GPT-4o — её предшественница, базовая версия GPT-4, не будучи мультимодальной, подключала для этого отдельную модель DALL-E 3. Но GPT-4o справляется с созданием изображений ещё лучше: она эффективнее понимает текстовые подсказки, а также более точно и реалистично создаёт иллюстрированный текст в изображениях.

Разработчики сторонних приложений также обратили внимание, что новая модель для ChatGPT ещё недоступна по умолчанию при работе через API. В OpenAI пояснили, что при работе через API можно вызвать её через «chatgpt-4o-latest», но лучше делать это только для тестирования, а в большинстве случаев для сторонних приложений пока рекомендуется вариант «gpt-4o-2024-08-06». Хотя новая версия, признали в компании, оптимизирована для работы в режиме чата и лучше всего раскрывает свои способности в диалоге.