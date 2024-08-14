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Стандартный Google Assistant в новых смартфонах Google Pixel 9 заменён на ИИ-чат-бота Gemini

Новая линейка Google Pixel 9 отличается от других Android-смартфонов компании одной большой деталью: в качестве стандартного цифрового помощника в этих устройствах используется новый ИИ-чат-бот Gemini, а не привычный Google Assistant.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

«В мобильном сегменте Gemini является эволюцией Google Assistant. Пользователи по-прежнему могут использовать классический Google Assistant, но Gemini — новый Assistant», — сказала в интервью Engadget вице-президент и генеральный менеджер Gemini Experiences компании Google Сисси Сяо (Sissie Hsiao).

По словам Сяо, Gemini способен выполнять все задачи, которые может делать классический Google Assistant, и даже больше. Он может выключать свет в доме, оснащённом умными устройствами, включать музыку или отвечать на более сложные вопросы, например, о погоде и её разнице между тем или иным городом.

«Он эффективнее даже в тех вещах, которые люди привыкли выполнять с помощью Assistant. Это действительно значительная эволюция в генеративном ИИ. Он может создавать изображения и текст, но также выполнять простые задачи более эффективным и более естественным образом», — заявила Сяо.

Следует прояснить, что Gemini можно использовать в качестве цифрового помощника на большинстве современных Android-смартфонов, будь то модели Pixel или любые другие модели от других производителей, но в качестве возможной опции, а не в качестве стандартного приложения. Для этого необходимо запустить Google Assistant, а затем согласиться на его замену на Gemini.

Ранее Google воздерживалась от ответа на вопрос, заменит ли новый Gemini старый Google Assistant в будущем. «Суть в том, что Gemini — это опциональная возможность на смартфоне. Я думаю, что со временем Gemini будет развиваться и становиться всё более продвинутым. Сегодня нам нечего анонсировать, но у потребителей есть выбор. Теперь они могут сделать выбор в пользу нового помощника на базе искусственного интеллекта. Они могут попробовать его в работе, и мы видим, что люди это делают. Мы получаем много хороших отзывов», — сказал Самир Самат (Sameer Samat), президент экосистемы Android в Google в интервью Wired в мае.

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Рубрики: Новости Software, Приложения для Android, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: искусственный интеллект, gemini, google, смартфоны, pixel 9
искусственный интеллект, gemini, google, смартфоны, pixel 9
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