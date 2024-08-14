«Атмосфера просто зашкаливает»: новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привёл фанатов в восторг

Разработчики из студии GSC Game World вслед за 35-минутной презентацией S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl опубликовали ещё и новый трейлер своего постапокалиптического шутера с открытым миром.

Обнародованный 14 августа пятиминутный ролик получил название «Мир и локации» (World & Locations). Как можно предположить, в видео демонстрируют разные области Чернобыльской зоны отчуждения, где развернутся события игры.

Трейлер содержит отрывки игрового процесса с изучением разных областей (в том числе знакомых по оригинальной трилогии), анимациями нескольких видов оружия, напряжёнными звуками детектора аномалий и так далее.

Стоит отметить, что многие кадры нового ролика взяты из недавней геймплейной демонстрации игры, однако теперь на них можно взглянуть без комментариев разработчиков и погрузиться в созданную ими атмосферу.

Судя по отзывам на YouTube, смесь старых и новых локаций с отсутствием закадровых голосов и качественным дизайном звука сыграли на погружение. «Атмосфера просто зашкаливает», — подчеркнул thesingleplayersquad.

Бесшовный открытый мир S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl раскинулся на 60 км2 и включает 20 разноплановых регионов. Каждый — с уникальной атмосферой, жителями, архитектурой и испытаниями.

В результате недавнего переноса выход S.T.A.L.K.E.R. 2 теперь ожидается не 5 сентября, а 20 ноября текущего года. Игра создаётся для PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X, S и Game Pass.