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«Атмосфера просто зашкаливает»: новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привёл фанатов в восторг

Разработчики из студии GSC Game World вслед за 35-минутной презентацией S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl опубликовали ещё и новый трейлер своего постапокалиптического шутера с открытым миром.

Источник изображений: GSC Game World

Источник изображений: GSC Game World

Обнародованный 14 августа пятиминутный ролик получил название «Мир и локации» (World & Locations). Как можно предположить, в видео демонстрируют разные области Чернобыльской зоны отчуждения, где развернутся события игры.

Трейлер содержит отрывки игрового процесса с изучением разных областей (в том числе знакомых по оригинальной трилогии), анимациями нескольких видов оружия, напряжёнными звуками детектора аномалий и так далее.

Стоит отметить, что многие кадры нового ролика взяты из недавней геймплейной демонстрации игры, однако теперь на них можно взглянуть без комментариев разработчиков и погрузиться в созданную ими атмосферу.

Судя по отзывам на YouTube, смесь старых и новых локаций с отсутствием закадровых голосов и качественным дизайном звука сыграли на погружение. «Атмосфера просто зашкаливает», — подчеркнул thesingleplayersquad.

Бесшовный открытый мир S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl раскинулся на 60 км2 и включает 20 разноплановых регионов. Каждый — с уникальной атмосферой, жителями, архитектурой и испытаниями.

В результате недавнего переноса выход S.T.A.L.K.E.R. 2 теперь ожидается не 5 сентября, а 20 ноября текущего года. Игра создаётся для PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X, S и Game Pass.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox,
Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
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