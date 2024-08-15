Сегодня 15 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel и Softbank обсуждали проект ИИ-уск...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel и Softbank обсуждали проект ИИ-ускорителя для конкуренции с Nvidia, но так и не договорились

Как выясняется, среди вероятных партнёров Intel то и дело находились инициативные компании, готовые поручить ей выпуск передовых ускорителей для систем искусственного интеллекта. Помимо упущенной возможности сотрудничать с OpenAI в этой сфере, Intel также не стала сближаться с японской корпорацией SoftBank, которой принадлежит британский разработчик процессорных архитектур Arm.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Издание Financial Times выяснило, что в течение нескольких предыдущих месяцев SoftBank пыталась договориться с Intel о выпуске специализированных ИИ-чипов, разработанных выходцами из купленной ею компании Graphcore. В данной ситуации Intel должна была выступать в роли контрактного производителя чипов. После того, как переговоры с Intel привели к неудовлетворительному результату, SoftBank решила сосредоточиться на переговорах с TSMC.

Если бы сотрудничество с Intel состоялось, как продолжают источники, SoftBank смогла бы претендовать на часть американских субсидий по так называемому «Закону о чипах», поскольку выпуск соответствующих компонентов для её нужд осуществлялся бы на территории США. Как утверждает источник, переговоры SoftBank с Intel развалились по вине последней из сторон. По крайней мере, на этом настаивает первая из них. Заказчика не устраивали возможности Intel в части скорости выпуска чипов и объёма их производства. Тем не менее, учитывая высокую загруженность TSMC подобными заказами, Intel с точки зрения SoftBank всё ещё не списывается со счетов.

Руководство SoftBank рассчитывало привлечь к финансированию данной инициативы потенциальных покупателей подобных ускорителей, созданных с использованием разработок Graphcore. Выход SoftBank в этот сегмент рынка мог бы навредить отношениям Arm и Nvidia, поскольку последняя является крупным клиентом этого британского холдинга. Впрочем, сейчас рынок компонентов для ИИ является лакомым кусочком для многих компаний, и потенциальная выгода могла бы компенсировать подобный риск. SoftBank не теряет надежды создать прототипы собственного ускорителя в ближайшие месяцы, но рассчитывать на возможности TSMC в этой сфере затруднительно из-за высокой нагрузки на эту тайваньскую компанию. Intel была бы полезна SoftBank в этом случае и своими компетенциями в разработке чипов, а не только как контрактный производитель. Проект, финансирование которого потребовало бы многих десятков миллиардов долларов США, планировалось реализовать с участием арабских инвесторов. Недавно стало известно, что Intel избавилась от купленных в прошлом году акций Arm, чтобы максимально мобилизовать собственные финансовые ресурсы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Intel продала свою долю в разработчике процессорных архитектур Arm
Intel могла завладеть частью OpenAI в 2017 году, но упустила шанс
SoftBank купила производителя чипов Graphcore для укрепления позиций в сфере ИИ
Минпромторг выделил более 3 млрд рублей на возрождение серийного производства электронных компонентов
Энтузиаст показал раскуроченный Ryzen 9000 после неудачного скальпирования
Уязвимость Sinkclose в чипах AMD может сделать миллионы компьютеров не подлежащими восстановлению
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, слухи, разработка и производство электроники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: softbank, intel, ии-чип, arm, производство микросхем
softbank, intel, ии-чип, arm, производство микросхем
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости! 35
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 13
Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SD: движение в верном направлении? 7
Minds Beneath Us — разум в чужом теле. Рецензия 7

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Японии начали установку базовых станций 5G с антеннами, встроенными в оконные стёкла
Zeekr приступила к поставкам электромобилей с LFP-батареей, заряжающейся на 80 % за 10 минут
После замедления YouTube провайдеры зафиксировали 20%-ный скачок трафика
«Это была мясорубка»: Saber объяснила, почему в Warhammer 40,000: Space Marine 2 кооператив только на трёх игроков
900 серверов, 1,5 ПФлопс и 15 Пбайт: шесть суперкомпьютерных центров России объединились в научный HPC-консорциум
Утечка: дата выхода Dragon Age: The Veilguard просочилась в открытый доступ за несколько часов до официального анонса 7 мин.
В США запретили публикацию проплаченных и вымышленных отзывов на сайтах магазинов и производителей 60 мин.
Судья по делу Epic против Google пообещал «снести барьеры» — вердикт огласят через две недели 3 ч.
Microsoft добавила в Windows аналог AirDrop для обмена файлами между ПК и Android-смартфоном 3 ч.
В реализации IPv6 в Windows нашлась уязвимость, позволяющая заражать компьютеры удалённо и незаметно 3 ч.
«Самая ожидаемая игра следующего года»: 20 минут геймплея Skyblivion заворожили фанатов The Elder Scrolls IV: Oblivion 6 ч.
Американские ретейлеры раскрыли дату релиза Kingdom Come: Deliverance 2 — Warhorse подтвердила перенос игры на 2025 год 7 ч.
Apple усиливает давление на Tencent из-за обхода комиссии в WeChat 11 ч.
Только не упоминай VMware: Dell Technologies и Nutanix представили совместные HCI-решения 15 ч.
Steam начнёт скрывать бесполезные обзоры — Valve запустила тестирование новой системы 16 ч.
Выходцы из Google DeepMind запустили ИИ-облако Foundry 4 мин.
Марсоход NASA Perseverance выполнит сложный трюк — он полезет на берег доисторического озера 38 мин.
Современные гоночные велосипеды оказались уязвимы перед кибератаками 45 мин.
Производители памяти увеличили выручку во втором квартале и хотят дополнительно поднять цены в третьем 49 мин.
Alienware выпустила 27-дюймовый двухрежимный игровой монитор: 4К/180 Гц и 1080р/360 Гц 56 мин.
Попасть на Луну луноходу VIPER, от которого отказалось NASA, поможет Intuitive Machines, если найдёт деньги 3 ч.
Lenovo увеличила выручку по итогам квартала на 20 % благодаря ИИ и восстановлению рынка ПК 3 ч.
Исландский проект IceCloud представил частное облако под ключ с питанием от ГеоТЭС и ГЭС 3 ч.
Intel и Softbank обсуждали проект ИИ-ускорителя для конкуренции с Nvidia, но так и не договорились 3 ч.
Представлено 800-долларовое VR-кресло Roto VR Explorer для гарнитуры Meta Quest 4 ч.