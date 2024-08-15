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Судья по делу Epic против Google пообещал «снести барьеры» — вердикт огласят через две недели

В декабре минувшего года суд присяжных единогласно вынес вердикт, что принадлежащий Google магазин приложений для Android является незаконной монополией; а курирующий дело судья Джеймс Донато (James Donato) накануне провёл последнее слушание по вопросам средств правовой защиты.

Источник изображения: Alex Dudar / unsplash.com

Источник изображения: Alex Dudar / unsplash.com

«Мы снесём барьеры, вот так оно и будет. Существующий сегодня мир — результат действий монополистов. Этот мир изменится», — заявил судья Донато. Своё окончательное решение он вынесет более чем через две недели. Выступавшая истцом Epic Games выиграла суд, но судья будет решать, как будет исправляться нанесённый монополией Google ущерб. В апреле Epic Games попросила предписать Google разрешить размещать в Google Play приложения конкурирующих магазинов, а также открыть альтернативным площадкам доступ ко всем приложениям Google Play. Так пользователь будет свободен в выборе, какая платформа станет основной для того или иного приложения.

В последнем слушании обе стороны сошлись на том, что задача открыть «Play Маркет» является выполнимой. Но спорили о том, сколько времени это займёт, сколько будет стоить, и смогут ли модераторы Google проверять каждое приложение в каждом конкурирующем магазине, прежде чем приложения этих магазинов появятся в Google Play. Сторона Google заявила, что в принадлежащем компании магазине, например, никогда не будет приложений экстремистских организаций. Представитель Epic Games возразил, что проверка Google приложений на сторонних площадках даст компании полномочия, которыми она уже злоупотребила.

Дискуссия пошла на обострение, и судья Донато предложил сформировать «технический комитет по соблюдению закона и мониторингу», в который войдут по одному представителю от обеих компаний, а также третье лицо, кандидатуру которого согласуют обе стороны. «Когда есть гора, построенная из нехороших поступков, её нужно сдвинуть. И быть тому», — пообещал судья.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Приложения для Android,
Теги: google, google play, epic games, судебные разбирательства
google, google play, epic games, судебные разбирательства
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Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

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