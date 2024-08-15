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Бывший глава Google обвинил удалёнку в отставании компании в сфере ИИ, а потом забрал слова обратно

На этой неделе внимание общественности привлекла видеозапись с выступлением бывшего главы Google Эрика Шмидта (Eric Schmidt) перед студентами, в ходе которого он объяснил отставание корпорации от стартапов в сфере искусственного интеллекта особенностями корпоративной культуры, которая не отвергает удалённую работу из дома. Позже бывший руководитель интернет-гиганта взял свои слова обратно, сменив точку зрения.

Источник изображения: Cyber Security Speakers

Источник изображения: Cyber Security Speakers

«Google решила, что баланс рабочего и личного времени, а также возможность уходить домой пораньше и работать на дому важнее, чем победа [в конкурентной борьбе]», — цитирует Шмидта Business Insider. По этой причине, как поясняет он, стартапы оказываются более эффективными, поскольку их сотрудники «вкалывают, как в аду». По мнению Шмидта, сложно рассчитывать на конкурентоспособность компании, если её сотрудники посещают офис только раз в неделю, а остальное время работают на дому.

Пандемия вынудила многие корпорации перейти на удалённый режим работы, но даже Google с 2022 года начала отходить от практики таких послаблений для 100 % сотрудников. В годовом отчёте компании за тот период говорится, что её сотрудники в большинстве своём работают в гибридном режиме, появляясь в офисе три дня в неделю, и никто не запрещает им находиться там все пять. С июня 2023 года посещаемость офиса сотрудниками Google привязана к оценке эффективности их работы. Руководители регулярно напоминают сотрудникам, как часто они должны появляться в офисе.

Продолжение этой истории возникло вчера, когда Эрик Шмидт обратился в редакцию The Wall Street Journal с раскаянием относительно сделанных ранее комментариев в отношении корпоративной культуры Google. «Я оговорился относительно Google и рабочего графика персонала, я сожалею по поводу своей ошибки», — признался в своём письме бывший генеральный директор и председатель совета директоров компании. Шмидт добавил, что попросил удалить видео с записью своего выступления перед студентами Стэнфордского университета, в котором он допустил подобные высказывания.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: google, эрик шмидт, удалённая работа, стартапы, ии
google, эрик шмидт, удалённая работа, стартапы, ии
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