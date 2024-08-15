Nvidia выпустила профессиональную однослотовую видеокарту RTX 2000E ADA с 16 Гбайт памяти

Компания Nvidia представила компактную профессиональную видеокарту RTX 2000E ADA. Новинка является вариацией оригинальной модели RTX 2000 ADA, выпущенной в начале этого года. Обе карты обладают очень схожими характеристиками, но всё же отличаются некоторыми деталями.

Пожалуй, наиболее очевидное визуальное различение между моделями RTX 2000 ADA и RTX 2000E ADA заключается в их габаритах. Версия RTX 2000 ADA имеет толщину в два слота расширения, а модель RTX 2000E ADA обладает толщиной в один слот расширения.

Обе карты низкопрофильные и не требуют дополнительного питания. Однако энергопотребление RTX 2000E ADA составляет 50 Вт, что на 20 Вт ниже, чем у RTX 2000 ADA.

В основе RTX 2000E ADA используется графический процессор AD107 с 2816 ядрами CUDA и 16 Гбайт памяти GDDR6 ECC с поддержкой 128-битной шины. Хотя пропускная способность памяти у этой карты не является сильной стороной, наличие большого объёма ОЗУ может оказаться полезным в рабочих нагрузках с большими языковыми моделями (LLM) и генеративными моделями ИИ.