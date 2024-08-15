Сегодня 15 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры Начались мировые продажи Ryzen 9 9900X с...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Начались мировые продажи Ryzen 9 9900X стоимостью $500 и Ryzen 9 9950X стоимостью $650

Компания AMD объявила о начале мировых продаж двух новых настольных процессоров из серии Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 — 12-ядерного Ryzen 9 9900X и 16-ядерного Ryzen 9 9950X. Оба чипа пополнили ассортимент процессоров для платформы AMD Socket AM5 и предлагают повышенную однопоточную и многопоточную производительность в творческих приложениях.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Флагманская модель Ryzen 9 9950X стоимостью $650 имеет на борту 16 ядер Zen 5 с поддержкой 32 виртуальных потоков, обладающих базовой частотой 4,3 ГГц и максимальной частотой 5,7 ГГц. Процессор получил 64 Мбайт кеш-памяти L3 и обладает заявленным показателем TDP 170 Вт. В свою очередь Ryzen 9 9900X стоимостью $500 имеет 12 ядер Zen 5 с поддержкой 24 виртуальных потоков, обладающих базовой частотой 4,4 ГГц и максимальной частотой 5,6 ГГц. Он тоже получил 64 Мбайт кеш-памяти L3. Его показатель TDP заявлен на уровне 120 Вт. Оба процессора оснащены двумя исполнительными блоками встроенной графики на архитектуре RDNA 2, работающими с частотой 2,2 ГГц. «Встройка» в основном предназначена для возможности запуска ПК без дискретной видеокарты.

Обозреватели новинок сходятся во мнении, что хотя процессоры Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X получились интересными, особенно с точки зрения производительности в ресурсоёмких приложениях, с конкуренцией в игровом сегменте у них большие трудности. Например, вместо того же Ryzen 9 9950X для игр разумнее приобрести Ryzen 7 7800X3D, Core i7-13700K, Ryzen 5 9600X или Ryzen 7 5800X3D, сэкономив на их покупке до $300, которые можно вложить в более производительную видеокарту. Это гарантированно даст более ощутимую прибавку в количестве кадров в секунду.

Следует добавить, что хотя Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X полностью поддерживаются актуальными моделями материнских плат на чипсетах AMD 600-й серии, для процессоров Ryzen 9000 в середине сентября будут выпущены новые модели плат на свежих чипсетах 800-й серии.

В перспективе также ожидается расширение линейки процессоров Ryzen 9000, в которой в том числе должны появиться «чисто игровые» модели процессоров X3D, оснащённые дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache.

Несмотря на то, что Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X поступили в магазины по всему миру, российские продажи новых процессоров пока не начались. Более того, в продаже отсутствуют и выпущенные неделей ранее Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
В Windows 11 нашёлся баг с правами пользователя, который замедляет Ryzen 9000 в играх
Вышли обзоры Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X — прироста производительности почти нет
Энтузиаст показал раскуроченный Ryzen 9000 после неудачного скальпирования
Вышли обзоры процессоров Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X: всего на 2–3 % быстрее предшественников в играх
Уязвимость Sinkclose в чипах AMD может сделать миллионы компьютеров не подлежащими восстановлению
Intel выпустила официальные разъяснения о новом микрокоде 0x129 для Raptor Lake
Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: ryzen 9000, zen 5, процессоры, amd, amd ryzen
ryzen 9000, zen 5, процессоры, amd, amd ryzen
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости! 36
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 13
Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SD: движение в верном направлении? 7
Minds Beneath Us — разум в чужом теле. Рецензия 7

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После замедления YouTube провайдеры зафиксировали 20%-ный скачок трафика
«Атмосфера просто зашкаливает»: новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привёл фанатов в восторг
Марсоход NASA Perseverance выполнит сложный трюк — он полезет на берег доисторического озера
Китайский ИИ-пузырь сдувается: за последние 600 дней в стране закрылись 80 тысяч ИИ-стартапов
Copilot в Microsoft Edge научился обрабатывать PDF-файлы, и это может стать причиной утечки данных
Создатели Inkulinati анонсировали симулятор скриптория Scriptorium: Master of Manuscripts со свободой творчества и средневековыми мемами 3 мин.
Инсайдер: Microsoft не перенесёт Indiana Jones and the Great Circle на 2025 год и совсем скоро объявит дату выхода 2 ч.
Россияне стали проводить за мобильными играми на 85 % больше времени 3 ч.
BioWare подтвердила дату выхода Dragon Age: The Veilguard — новый трейлер, возвращение Морриган и системные требования 3 ч.
Rutube предложил владельцам каналов на YouTube автоматически перенести видео на свою платформу 4 ч.
Киберпанк, взрывы и Мик Гордон: первый трейлер командного шутера Defect от бывших разработчиков Doom, The Last of Us и Max Payne 4 ч.
ИИ-ответы в поисковой выдаче Google обрушили посещаемость множества сайтов 4 ч.
Microsoft перестанет досаждать пользователям Windows 10 призывами обновиться, но ненадолго 5 ч.
США добились экстрадиции основателя Megaupload: он сколотил состояние на «цифровом пиратстве» 5 ч.
Тень Batman: Arkham, побег от полицейских и мини-игры: больше 10 минут геймплея Replaced 5 ч.
В Windows 11 нашёлся баг с правами пользователя, который замедляет Ryzen 9000 в играх 22 мин.
Supermicro впервые арендовала дата-центр за $600 млн и тут же сдала мощности в субаренду ИИ-облаку Lambda 45 мин.
Cooler Master будет использовать процессоры Ryzen 7 9700X наряду с Raptor Lake в своих гигантских кроссовках 2 ч.
«Ситилинк» послушался ФАС и снизил цены на 160 товаров: компьютеры, мониторы, периферию и проч. 4 ч.
Corsair представила серию СЖО iCue Link Titan RX RGB со сменными крышками помпы 4 ч.
Начались мировые продажи Ryzen 9 9900X стоимостью $500 и Ryzen 9 9950X стоимостью $650 5 ч.
Amazon разрешили испытать доставку товаров беспилотниками в Великобритании 5 ч.
Nvidia выпустила профессиональную однослотовую видеокарту RTX 2000E ADA с 16 Гбайт памяти 5 ч.
Equinix установил водородные модули питания GeoPura в дублинском ЦОД 6 ч.
SpaceX запустит в космос первый защищённый ИИ-ускоритель Nvidia, чтобы посмотреть, что с ним будет 7 ч.