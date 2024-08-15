Начались мировые продажи Ryzen 9 9900X стоимостью $500 и Ryzen 9 9950X стоимостью $650

Компания AMD объявила о начале мировых продаж двух новых настольных процессоров из серии Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 — 12-ядерного Ryzen 9 9900X и 16-ядерного Ryzen 9 9950X. Оба чипа пополнили ассортимент процессоров для платформы AMD Socket AM5 и предлагают повышенную однопоточную и многопоточную производительность в творческих приложениях.

Флагманская модель Ryzen 9 9950X стоимостью $650 имеет на борту 16 ядер Zen 5 с поддержкой 32 виртуальных потоков, обладающих базовой частотой 4,3 ГГц и максимальной частотой 5,7 ГГц. Процессор получил 64 Мбайт кеш-памяти L3 и обладает заявленным показателем TDP 170 Вт. В свою очередь Ryzen 9 9900X стоимостью $500 имеет 12 ядер Zen 5 с поддержкой 24 виртуальных потоков, обладающих базовой частотой 4,4 ГГц и максимальной частотой 5,6 ГГц. Он тоже получил 64 Мбайт кеш-памяти L3. Его показатель TDP заявлен на уровне 120 Вт. Оба процессора оснащены двумя исполнительными блоками встроенной графики на архитектуре RDNA 2, работающими с частотой 2,2 ГГц. «Встройка» в основном предназначена для возможности запуска ПК без дискретной видеокарты.

Обозреватели новинок сходятся во мнении, что хотя процессоры Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X получились интересными, особенно с точки зрения производительности в ресурсоёмких приложениях, с конкуренцией в игровом сегменте у них большие трудности. Например, вместо того же Ryzen 9 9950X для игр разумнее приобрести Ryzen 7 7800X3D, Core i7-13700K, Ryzen 5 9600X или Ryzen 7 5800X3D, сэкономив на их покупке до $300, которые можно вложить в более производительную видеокарту. Это гарантированно даст более ощутимую прибавку в количестве кадров в секунду.

Следует добавить, что хотя Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X полностью поддерживаются актуальными моделями материнских плат на чипсетах AMD 600-й серии, для процессоров Ryzen 9000 в середине сентября будут выпущены новые модели плат на свежих чипсетах 800-й серии.

В перспективе также ожидается расширение линейки процессоров Ryzen 9000, в которой в том числе должны появиться «чисто игровые» модели процессоров X3D, оснащённые дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache.

Несмотря на то, что Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X поступили в магазины по всему миру, российские продажи новых процессоров пока не начались. Более того, в продаже отсутствуют и выпущенные неделей ранее Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X.