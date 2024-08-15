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В Windows 11 нашёлся баг с правами пользователя, который замедляет Ryzen 9000 в играх

Как показали первые обзоры процессоров Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X на архитектуре Zen 5, прибавки игровой производительности относительно моделей предыдущего поколения Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7950X на архитектуре Zen 4 практически не наблюдается. YouTube-канал HardwareUnboxed предполагает, что причиной этому может быть баг в операционной системе Windows 11.

Источник изображений: HardwareUnboxed

Источник изображений: HardwareUnboxed

В рамках собственного тестирования процессоров в разных условиях (с переустановкой ОС и без неё) и на разных конфигурациях оборудования HardwareUnboxed обнаружил, что в целом производительность процессоров Ryzen 9000 от случая к случаю отличается, даже, казалось бы, в рамках одинаковых конфигураций ПК. В результате YouTube-канал решил придержать выпуск своего обзора чипов и обратился за комментариями в AMD. Там подтвердили, что тесты специалисты проводили правильно, однако прирост производительности, особенно игровой, должен быть выше. После публикации первых обзоров другими СМИ и дальнейшей коммуникации между HardwareUnboxed и AMD была выявлена довольно любопытная закономерность.

Как выяснилось, игровая производительность процессоров AMD по каким-то причинам зависит от привилегий учётной записи пользователя Windows. Она может быть ниже, если пользовательский аккаунт Windows имеет недостаточно прав. Так, при установке операционной системы Window 11 создаётся локальная учётная запись пользователя. Однако в составе ОС также имеется скрытая учётная запись администратора системы. По какой-то причине именно на локальной учёной записи наблюдается снижение производительности. В то же время у учётной записи администратора производительность процессоров получается именно такой, какую её ожидает AMD. Чтобы включить учётную запись администратора необходимо:

  • открыть командную строку;
  • ввести команду: «net.exe user administrator /active:yes» (без кавычек), нажать «Enter»;
  • закрыть командную строку, нажать «Пуск», выйти из системы (локальной учётной записи);
  • в левом нижнем углу экрана выбрать учётную запись администратора.

Поскольку пользователь фактически войдёт в новую учётную запись, все настройки приложений сбросятся и их придётся устанавливать заново.

HardwareUnboxed отмечает, что снижение производительности при использовании локальной учётной записи наблюдается только в играх. В обычных рабочих приложениях и программах снижения быстродействия нет. То, что проблема заключается в самой операционной системе Windows, а не в процессорах AMD, намекают изменения в производительности и у процессоров Ryzen 7000.

По 13 игровым тестам процессора Ryzen 7 9700X в разрешении 1080p на ПК с видеокартой GeForce RTX 4090 средняя разница в производительности при использовании локальной и администраторской учётных записей составила 3,8 %, а у процессора Ryzen 7 7700X — 2,6 %.

Но это не все странности, связанные с Ryzen 9000. Ранее стало известно, что AMD направила профильным СМИ рекомендации для тестирования новых чипов, указав следующее:

«К сожалению, иногда Windows некорректно применяет настройки при замене процессора. В этом случае можно попробовать переустановить драйвер чипсета AMD для материнской платы. Однако свежая установка Windows является наиболее предпочтительным вариантом. После установки нового процессора и запуска Windows дождитесь процесса инициализации нового оборудования (до тех пор, пока система не войдёт в ждущий режим). Для подготовки обзоров мы крайне рекомендуем проводить свежую установку Windows для того, чтобы убедиться в правильности инициализации нового CPU. В этом случае время подготовки можно сэкономить путём установки операционной системы Windows на два отдельных SSD для процессоров 9950X/9900X и 9700X/9600X. Таким образом не понадобиться каждый раз переустанавливать Windows при замене процессоров с одним чиплетом CCD (младшие модели — прим. ред.) на чипы с двумя чиплетами CCD (старшие модели — прим. ред.) для проведения тестов. Мы также рекомендуем использовать бенчмарк игры Cyberpunk 2077 для проверки правильности установки. В этом тесте при использовании видеокарты RTX 4090 и процессора 9950X результат должен быть около 210 FPS, а с 9900X — около 200 FPS», — объяснил представитель AMD редактору HardwareLuxx Андреасу Шиллингу (Andreas Schilling).

В разговоре с HardwareUnboxed представитель AMD также заявил, что проблема с учётными записями будет исправлена в будущем обновлении Windows. Правда, в компании не уточнили, когда именно следует ждать это обновление.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: ryzen 9000, windows 11, баги, процессоры, производительность, операционная система
ryzen 9000, windows 11, баги, процессоры, производительность, операционная система
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