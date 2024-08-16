Китайские власти накачивают ключевые компании деньгами — Huawei, SMIC, BYD и других

Именно масштабные, по мнению властей США и Евросоюза, государственные субсидии КНР в ряд отраслей национальной промышленности, делают её продукцию более доступной на зарубежных рынках. Как показало исследование South China Morning Post, в прошлом году явные субсидии китайского правительства заметно выросли в своих объёмах, если говорить о поддержке приоритетных отраслей промышленности.

Издание SCMP проанализировало годовую финансовую отчётность 25 наиболее известных китайских компаний, которые её публикуют, с целью выявления размеров открытого субсидирования со стороны властей КНР. В общей сложности правительство страны выделило на поддержку этих компаний $2,82 млрд по итогам прошлого года, что на 35 % больше результатов предыдущего периода. Как поясняют авторы исследования, данные суммы субсидий составляют только видимую часть тех мер поддержки, которые реализуются в Китае. Частные компании, например, могут не раскрывать величины субсидий, а ещё власти могут поддерживать участников рынка через покупку пакетов их акций, либо предоставлять льготные кредиты. Другими словами, указанная сумма в $2,82 млрд является лишь «верхушкой айсберга».

Huawei Technologies, по данным источника, получила в прошлом году примерно треть из всех явно предоставленных властями КНР субсидий, причём их сумма выросла на 12 % относительно 2022 года, и почти в три раза по сравнению с 2021 годом. Понятно, что на флагмана китайской электронной отрасли делаются большие ставки, ведь даже в условиях санкций эта компания смогла разработать и наладить поставки 7-нм чипов, применяемых как в смартфонах, так и в ускорителях вычислений.

Китайскому автопроизводителю BYD в прошлом году достались примерно $641 млн субсидий, что в 2,8 раза превышает объём государственной поддержки, наблюдавшейся в 2022 году. На третьем месте оказалась находящаяся под санкциями SMIC, которая и выпускает 7-нм чипы для Huawei, помимо прочего. Этой компании в прошлом году достались $362 млн государственных субсидий, что на 32 % больше итогов 2022 года. Конкурирующий контрактный производитель чипов Hua Hong Semiconductor оказался лишь на шестом месте в рейтинге с $109 млн полученных субсидий, которые выросли на скромные 9 %.

Особое внимание китайские власти уделяют и субсидированию производителей оборудования и расходных материалов для выпуска чипов. Например, производитель кремниевых пластин Sanan Optoelectronics удостоился в прошлом году $237 млн субсидий от властей Китая, что позволило ему расположиться на четвёртой позиции в рейтинге. В данном случае поддержка со стороны властей увеличилась за год на 60 %. На пятом месте оказался производитель оборудования для производства чипов Naura Technology, который увеличил сумму полученных субсидий на 49 % до $130 млн. Некоторые компании в этой сфере получили меньшие суммы субсидий, но они были увеличены почти в два раза относительно 2022 года.