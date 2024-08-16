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Google открыла всем американским пользователям доступ к генератору изображений Imagen 3

Google без громких анонсов открыла всем пользователям из США доступ к последней модели генератора изображений с искусственным интеллектом Imagen 3 на платформе ImageFX. Компания также опубликовала исследовательскую работу, в которой подробно описывается эта технология.

Источник изображения: deepmind.google

Источник изображения: deepmind.google

Модель Imagen 3 была анонсирована в мае на конференции Google I/O и выпущена в ограниченный доступ для пользователей платформы Vertex AI. «Представляем Imagen 3 — модель скрытой диффузии, которая генерирует высококачественные изображения по текстовым запросам. На момент проведения оценки Imagen 3 является более предпочтительной, чем другие современные модели», — говорится в научной работе.

Выпуск Google нового генератора изображений для широкой общественности в США — важный стратегический шаг для компании, вступившей в гонку технологий ИИ. С одной стороны, разработчику удалось повысить качестве её работы, с другой — модель подвергается критике за излишне строгие фильтры контента. Пользователи Reddit, в частности, сообщают, что генератор изображений отклоняет до половины запросов, даже если не предлагать ему «нарисовать» нечто сомнительное — дошло до того, что он отказался создать изображение киборга.

Это резко контрастирует с подходом стартапа Илона Маска (Elon Musk) xAI, который на этой неделе выпустил модель Grok-2. Она генерирует изображения практически без ограничений, допуская создание картинок с общественными деятелями и деталями, которые на других платформах считаются недопустимыми. Это тоже вызвало недоумение общественности и породило предположения, что на xAI будет оказываться давление. Перед отраслью ИИ встаёт вопрос о балансе между творчеством и ответственностью, а также возможном влиянии генераторов изображений на публичный дискурс и достоверность информации.

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Рубрики: Новости Software, Графические редакторы, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: google, imagen, ии, генератор изображений
google, imagen, ии, генератор изображений
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