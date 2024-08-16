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Ещё один герой и поддержка русского языка: секретный шутер Deadlock от Valve получил крупный патч и установил новый рекорд пикового онлайна

Закрытое тестирование секретного геройского шутера Deadlock от Valve продолжает набирать обороты, а сама игра — совершенствоваться за кулисами. Накануне соревновательный боевик получил крупное обновление.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Полный список изменений в патче, вышедшем в ночь на 16 августа, можно посмотреть на закрытом форуме для зарегистрировавшихся в Deadlock игроков или на неофициальном сайте, следящем за обновлениями проекта.

Главной контентной особенностью новейшей версии Deadlock стал очередной (21-й по счёту) персонаж — охотник на монстров с криминальным прошлым и грубоватым характером по прозвищу Заточка (Shiv).

Источник изображения: Deadlock.one

Источник изображения: Deadlock.one

Также с обновлением в Deadlock появилась поддержка ещё восьми языков, включая русский, украинский, турецкий, два варианта испанского и французский. Локализации готовы не на 100 %.

Список изменений в патче растянулся более чем на 300 пунктов, так что перечислим самые примечательные:

  • за матчами теперь может следить неограниченное количество зрителей;
  • появились настройки перекрестия прицела;
  • объекты в каталоге предметов разделили по категориям «Оружие», «Живучесть» и «Мистика»;
  • добавили альтернативную музыкальную тему магазина;
  • к существующим предметам присоединились ещё два;
  • игра отныне показывает информацию о снаряжении героев;
  • улучшения производительности;
  • мелкие геймплейные усовершенствования и корректировки;
  • многочисленные исправления багов и изменения в балансе (оружия, умений и так далее).

События Deadlock разворачиваются в антураже фэнтези, скрещенного со стимпанком. Сражения происходят в формате «6 на 6» на карте с четырьмя линиями в стиле MOBA. Игру называют смесью Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant и Smite.

Релиз Deadlock ожидается в 2025 году, но на данный момент игру даже не анонсировали. Тем временем пиковый онлайн закрытой тестовой версии в ночь на 16 августа перевалил за 27 тысяч человек.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения,
Теги: deadlock, valve, шутер
deadlock, valve, шутер
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