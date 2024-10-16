Qualcomm всё ещё хочет купить Intel и вынашивает хитрый план

Принято считать, что первый подход к приобретению активов Intel американская компания Qualcomm сделала ещё в прошлом месяце, причём обратилась сразу к регуляторам в США и КНР. Теперь агентство Bloomberg сообщает, что вторую попытку обсудить сделку с Intel компания Qualcomm будет готова предпринять уже после президентских выборов в США и вступления в должность нового главы государства в январе. К тому же, за это время Intel может подешеветь ещё сильнее.

Определённая логика в таких намерениях есть, поскольку новый президент США неизбежно изменит состав правительства, и представители регулирующих органов могут иначе оценить вероятную сделку Qualcomm по покупке Intel. Строго говоря, от американских антимонопольщиков Qualcomm неприятностей не ожидает, а вот позиция Китая в случае согласования сделки может иметь решающее значение. Такое согласование потребуется, поскольку обе компании занимают существенную долю процессорного рынка в Китае. Позиция новой администрации президента США в отношениях с Китаем также может повлиять на исход рассмотрения сделки со стороны китайских регуляторов.

Как отмечает Bloomberg, представители Qualcomm свой запрос к антимонопольным органам КНР отправили ещё в сентябре, но те воздержались от предварительной оценки возможной сделки, предпочитая дождаться от компаний реальных шагов по сближению. Выборы президента США состоятся в начале следующего месяца, но инаугурация намечена только на январь, поэтому тему переговоров с Intel потенциальный покупатель бизнеса наверняка поставит на паузу до начала следующего года.

Для Qualcomm это ожидание может обернуться дополнительной выгодой, ведь если отчёт Intel за третий квартал продемонстрирует убытки в размере более $1 млрд, как ожидается, то капитализация этого производителя процессоров наверняка сократится, а это сделает потенциальное поглощение менее затратным.

Прочие пути спасения Intel уже неоднократно упоминались средствами массовой информации. Компания попытается привлечь средства от институциональных инвесторов типа Apollo Global Management, найти покупателя на часть активов бывшей Altera или вывести её на IPO по примеру Mobileye, которая тоже остаётся дочерней компанией Intel.