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Tesla врезалась во встречную машину, чтобы избежать наезда на пешехода

Большинство систем активной помощи водителю не предусматривают объезд внезапно возникающих на пути препятствий, и дальше всего в этой сфере успели продвинуться китайские автопроизводители. На днях в Сети завирусилось видео с ДТП с участием Tesla, которая «решила» столкнуться с другой машиной, чтобы не наехать на внезапно упавшего пешехода. На страницах Reddit аудитория развернула спор о том, кто управлял электромобилем. Не все уверены, что это была автоматика.

Источник изображения: Reddit, 1 heavyarms3

Источник изображения: Reddit, 1heavyarms3

Происшествие случилось в румынском городе Брашов. Электромобиль Tesla Model Y белого цвета двигался вдоль оживлённой площади, которую от проезжей части отделяли редкие металлические столбики. За несколько метров до электромобиля на дорогу неожиданно упал пешеход, который споткнулся о прогалину в брусчатке и потерял равновесие. Белая машина резко затормозила и приняла влево, в результате чего столкнулась с автомобилем Audi, который двигался по встречной полосе. Пешеход, судя по кадрам видеозаписи, пострадал минимально, получив повреждения из-за падения, а ещё отскочившая от встречной машины Tesla немного приложилась к нему задним бампером.

Опубликованные румынской прессой подробности инцидента позволяют предположить, что за рулём белой Tesla была женщина, которая не доверяла в конкретный момент управление автоматике, а потому смогла среагировать, уведя транспортное средство в сторону от пешехода, но не избежав лобового столкновения со встречным автомобилем. Страховка покрыла материальный ущерб, очевидцы также сообщают, что травмы получил водитель Audi, с которым столкнулась Tesla. Упавшему на проезжую часть иностранному туристу была оказана медицинская помощь. Следствие сейчас проверяет действия управлявшей Tesla женщины. Как отмечается, к моменту прибытия полиции на место происшествия у неё случилась паническая атака.

Данный инцидент привлёк внимание общественности, поскольку некоторые источники принялись утверждать, будто решение о неминуемом столкновении со встречной машиной ради спасения жизни пешехода приняла бортовая автоматика Tesla. Стоит отметить, что свои новейшие версии ПО для систем активной помощи водителю компания испытывает только на американском рынке, поэтому европейская машина вряд ли могла получить способность самостоятельно объезжать препятствие. Но полностью такую возможность исключать нельзя — это могла быть версия, изначально предназначенная для США. В большинстве случаев электромобили Tesla в такой ситуации запрограммированы на экстренное торможение с сохранением прежней прямолинейной траектории движения. Tesla на рынке США после претензий со стороны регулирующих органов была вынуждена добавлять пояснение к каждому упоминанию о комплексе FSD, которое гласило, что он требует постоянного внимания водителя и допускает лишь кратковременное удаление рук с рулевого колеса.

Надо сказать, что среди конкурентов Tesla есть компании, которые куда дальше продвинулись в сертификации так называемого «автопилота третьего уровня», который уже не требует постоянного слежения за дорогой со стороны водителя или удержания руля. Mercedes-Benz получила разрешение на эксплуатацию соответствующих систем на дорогах общего пользования в США и Германии, но и в этом случае водитель участвует в процессе управления на протяжении основной части поездки. Компания Honda ещё в 2021 году получила разрешение выпустить на дороги Японии седан Honda с системой автопилота третьего уровня, но машина предлагалась исключительно в лизинг юридическим лицам, а потому не нашла массового применения. Если же вернуться к инциденту с румынской Tesla, то велика вероятность, что в данном случае речь не шла о часто обсуждаемой дилемме выбора между двумя объектами для столкновения на уровне автоматики в условиях, когда неизбежно кто-то пострадает. Это выбор, скорее всего, был сделан человеком.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, мир роботехники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: tesla, автопилот, дтп, румыния
tesla, автопилот, дтп, румыния
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