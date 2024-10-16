На «китайском Avito» обнаружен прототип ноутбука Surface Laptop 7 на чипе Intel Lunar Lake

Ранее в этом году компания Microsoft выпустила ноутбуки Surface Laptop 7 и Surface Pro 11 на процессорах серии Snapdragon X компании Qualcomm. Однако Microsoft не отказалась от идеи выпуска Surface с чипами Intel. На китайской площадке вторичной торговли Goofish обнаружен прототип ноутбука Surface 7 на процессоре Intel Lunar Lake.

Как сообщает Windows Central, обнаруженный прототип ноутбука Microsoft Surface оснащён Core Ultra 7 268V (восемь ядер, восемь потоков, частота 2,2–5,0 ГГц). Чип также имеет встроенную графику Arc 140V и NPU с производительностью 48 TOPS (триллионов операций в секунду).

По данным продавца с китайской торговой площадки Goofish, ноутбук также оснащён 32 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем объёмом 1 Тбайт. На задней крышке устройства имеется надпись: «Прототип — не для продажи».

Продавец также заявляет, что речь идёт именно о версии Surface Laptop 7, которая должна появиться в продаже в 2025 году. Вероятно, Microsoft представит устройство на выставке электроники CES 2025 в январе.

Источники Windows Central также подтверждают, что Microsoft в настоящий момент тестирует новые версии ноутбуков Surface с процессорами Lunar Lake.

На данный момент неизвестно, планирует ли Microsoft предлагать новую версию ноутбука на базе Intel как в потребительском, так и в корпоративном сегментах. Предыдущие модели ноутбуков Surface с процессорами Intel Core Ultra 1-го поколения (Meteor Lake) предлагались в качестве эксклюзивного решения для бизнеса.