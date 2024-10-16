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Энтузиасты портировали классическую Doom в Telegram — работает и на смартфонах, и на ПК

Разработчики из студии Axiom Game Labs доказали, что Telegram подходит не только для общения, но и для времяпрепровождения за классикой видеоигр — команда портировала в мессенджер оригинальную Doom образца 1993 года.

Источник изображения: YouTube (Kent_yrik)

Источник изображения: YouTube (Kent_yrik)

Doom от Axiom Game Labs запускается в Telegram через бот @agl_doom_bot. Чтобы приступить к отстрелу демонов на Марсе, достаточно нажать «Запустить», выбрать в списке игру и открыть её.

Очередной порт Doom стал возможен благодаря платформе мини-приложений Telegram Mini Apps (TMA). Она позволяет поиграть в легендарный шутер на любом устройстве с установленным мессенджером.

Энтузиасты адаптировали геймплей Doom как для смартфонов, так и для компьютеров. В качестве подтверждения своих намерений в Axiom Game Labs опубликовали 45-секундное видео с мобильным геймплеем (прикреплено ниже).

В сегодняшней (16 октября) публикации Axiom Game Labs отчиталась, что порт Doom для Telegram пользуется популярностью — менее чем за сутки к нему приобщилось более 44 тыс. уникальных пользователей.

Axiom Game Labs позиционирует себя в качестве разработчика игр для Telegram и на достигнутом останавливаться не намерена: «Если классика 90-х запускается в TMA, [только] представьте, какие невероятные проекты вас ждут впереди».

Что касается Doom, то за прошедшие с релиза более 30 лет на чём только не запускали легендарный шутер — калькуляторе, газонокосилке, внутри стандартных приложений Windows и даже с помощью нескольких генеративных нейросетей.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: doom, id software, axiom game labs, шутер, telegram
doom, id software, axiom game labs, шутер, telegram
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