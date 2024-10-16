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«Техническая ошибка» ASML стоила мировой технологической отрасли $420 млрд — и это только начало

Нидерландский производитель полупроводникового оборудования ASML вчера опубликовал неутешительные прогнозы продаж, что привело к снижению не только его ценных бумаг, но и акций всех игроков мировой полупроводниковой отрасли, а также других сфер, связанных с современными технологиями. Общее снижение рыночной капитализации отрасли достигло $420 млрд, и возможно, что это только начало.

Источник изображений: asml.com

Источник изображений: asml.com

Акции ASML накануне упали на 16 %, в результате чего рыночная капитализация компании сократилась на €49,2 млрд. Сегодня этот процесс затронул и других европейских игроков полупроводниковой отрасли, а за ними последовали азиатские и американские компании. Нидерландский поставщик оборудования для обработки пластин ASMI потерял в цене 2,3 %, акции другого нидерландского изготовителя оборудования для производства микросхем BE Semiconductor подешевели 1,9 %. Нидерландский же производитель полупроводников STMicroelectronics показал снижение на 1,2 %; немецкий производитель микросхем Infineon — 1,1 %; французский поставщик полупроводниковых материалов Soitec — 0,9 %.

Самые большие потери в Азии понёс японский производитель полупроводников Tokyo Electron — 10 %; Renesas Electronics потеряла более 3 %; поставщик оборудования для тестирования полупроводниковой продукции Advantest снизился на 0,8 %. TSMC и Hon Hai Precision Industry (она же Foxconn) упали на 3,3 % и 1,6 % соответственно. Акции южнокорейской SK hynix, которая производит чипы памяти HBM для ИИ-ускорителей Nvidia, торговались на 1,6 % ниже; Samsung Electronics потеряла 1,9 %. Потери в полупроводниковом секторе азиатского региона потянули вниз основные индексы: японский Nikkei 225 потерял более 2 %, корейский Kospi — 0,6 %, Taiwan Weighted Index — 0,7 %. Крушение ASML отозвалось и в США: Nvidia подешевела на 4,7 %, AMD — на 5,2 %.

Из-за «технической ошибки», как заявила сама компания, квартальный финансовый отчёт ASML был опубликован на день раньше, и он сильно разочаровал инвесторов: нидерландская компания сообщила, что её продажи в 2025 году составят от €30 млрд до €35 млрд, что вдвое ниже представленного ранее прогноза. Чистые заказы за закончившийся в сентябре квартал составили €2,6 млрд — аналитики прогнозировали €5,6 млрд; чистые продажи при этом превзошли ожидания и составили €7,5 млрд. Но это уже не могло утешить инвесторов: в администрации президента США, сообщил Bloomberg, обсуждались новые ограничения продаж передовых чипов Nvidia в определённые страны в интересах национальной безопасности США, что ещё сильнее ухудшило настроения инвесторов в отношении сектора производства полупроводников.

В итоге было поставлено несколько антирекордов, обратил внимание Bloomberg. Суммарное снижение капитализации технологических компаний по всему миру составило $420 млрд. ASML, которая за день потеряла без малого €50 млрд стоимости, исторически уступила по этому показателю лишь трём европейским компаниям. Четверть века назад, когда лопнул «пузырь доткомов» рыночная капитализация Vodafone и Nokia сократилась на €58 млрд и €57 млрд соответственно; а антирекорд принадлежит Volkswagen, который за день подешевел на €120 млрд.

Инцидент с акциями ASML и всей отрасли — это, по версии CNBC, «первый взгляд» на то, как американские санкции против Пекина повлияют на технологическую отрасль: ещё в июне нидерландский производитель отмечал, что на Китай приходятся 49 % продаж.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: asml, акции, санкции
asml, акции, санкции
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