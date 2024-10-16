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Ужасный отчёт ASML обвалил акции полупроводниковых компаний из Азии

Преждевременно опубликованный квартальный отчёт ASML стал сюрпризом не только по времени своего появления, но и по содержанию. Инвесторы расстроились из-за скромных объёмов заказов на поставку оборудования этой марки, огорчились из-за снижения прогноза по выручке на следующий год и заявления руководства компании о слабости спроса на китайском рынке. В итоге фондовые индексы в Азии начали день снижением после падения акций ASML более чем на 16 %.

Источник изображения: Tokyo Electron

Источник изображения: Tokyo Electron

Напомним, что собственно для ценных бумаг ASML просадка курса более чем на 16 % в ходе одной торговой сессии стала сильнейшей за 26 лет. Инвесторов не успокоили комментарии некоторых экспертов, которые назвали наблюдаемую коррекцию спроса временной. Работающая с ASML в смежном сегменте японская компания Tokyo Electron столкнулась со снижением курса своих акций почти на 10 %, как поясняет CNBC. Акции японского производителя чипов Renesas Electronics подешевели на 3 %, а поставщик оборудования Advantest столкнулся со снижением котировок на 0,8 %.

Тайваньская TSMC, являющаяся крупнейшим в мире контрактным производителем чипов, столкнулась со снижением курса акций на 3,3 %, в случае с контрактным производителем электронных устройств Foxconn падение котировок ограничилось 1,6 %.

В Южной Корее, являющейся родиной для двух крупнейших производителей микросхем памяти в мире, влияние статистики ASML также ощущалось. Акции Samsung Semiconductor упали в цене на 1,9 %, а являющаяся крупнейшим поставщиком памяти семейства HBM компания SK hynix отделалась снижением курса своих акций на 1,6 %.

В целом, азиатские фондовые индексы тоже слегка опустились. Японский Nikkei 225 потерял более 2 %, южнокорейский Kospi опустился на 0,6 %, а тайваньский TWI просел на 0,7 %. Акции AMD успели подешеветь на 5,2 %, а претендовавшая на звание второй по величине капитализации компании в мире Nvidia столкнулась со снижением курса акций на 4,7 %. Влияние на двух последних эмитентов могли оказать слухи о намерениях властей США усилить ограничения на поставку ускорителей вычислений на Ближний Восток.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: asml, япония, полупроводники, южная корея, тайвань
asml, япония, полупроводники, южная корея, тайвань
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