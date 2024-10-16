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ASML проговорилась о надвигающейся катастрофе: из-за антикитайских санкций компания лишилась более половины заказов

По традиции, нидерландский поставщик литографического оборудования ASML открыл сезон квартальных отчётов, но случайно сделал это на день раньше намеченного срока. Инвесторов разочаровали два события: снижение прогноза по выручке на следующий год и потенциальное сокращение доли китайского рынка в выручке ASML в том же периоде.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

В первом случае, как поясняет CNBC, прогноз по выручке компании на весь следующий год уложился в диапазон от 30 до 35 млрд евро, что оказалось ниже предыдущих ожиданий ASML — на уровне 40 млрд евро по верхней границе диапазона. В третьем квартале текущего года компания располагала портфелем заказов на сумму 2,6 млрд евро, что более чем в два раза уступает ожиданиям инвесторов, закладывавших сумму 5,6 млрд евро на этом направлении. Компенсировать разочарование инвесторов не смогло даже превышение фактической выручкой в размере 7,5 млрд евро заложенной в прогноз величины. В следующем году, по данным ASML, норма прибыли компании расположится в диапазоне от 51 до 53 %, что ниже предыдущих значений от 54 до 56 %. Во многом такое снижение объясняется задержкой поставок оборудования для работы с EUV-литографией.

«Хотя мы наблюдаем активное развитие и рост потенциала в сегменте искусственного интеллекта, прочие направления требуют большего времени на восстановление. Как выясняется, это восстановление будет более плавным, чем ожидалось ранее», — заявил генеральный директор ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet). Что характерно, досрочная публикация квартальной отчётности произошла по ошибке.

Второй важный фактор имел отношение к влиянию на бизнес компании китайского рынка. По словам руководителя ASML, постепенно Китай вернётся к исторической доле рынка в выручке компании. По итогам следующего года, например, она расположится в районе 20 %. Для сравнения, во втором квартале текущего года китайская выручка ASML достигала 49 % от совокупной, а в третьем не только осталась на уровне 47 %, но и выросла в последовательном сравнении на 20 % до 2,79 млрд евро. Отрицательную динамику на китайском направлении формируют ужесточаемые санкции на поставку литографического оборудования в данную страну.

Падение курсовой стоимости акций ASML в результате публикации отчётности за третий квартал стало сильнейшим за 26 лет. Отдельные аналитики пояснили, что все негативные факторы, выявленные в квартальной отчётности ASML, не отменяют высокого спроса на оборудование для выпуска компонентов систем искусственного интеллекта. Акции прочих поставщиков такого оборудования тоже просели в цене, а котировки ценных бумаг Nvidia снизились на 4,5 %.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: asml, китай, производство микросхем, финансы, аналитика
asml, китай, производство микросхем, финансы, аналитика
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ASML проговорилась о надвигающейся катастрофе: из-за антикитайских санкций компания лишилась более половины заказов
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