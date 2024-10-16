Ремейк Resident Evil 4 продолжает радовать Capcom — продажи достигли новой вершины

Японский издатель и разработчик Capcom продолжает хвастаться успехами ремейка Resident Evil 4 — переосмысление культового экшена 2005 года достигло новой вершины продаж.

Напомним, в последний раз данные о результатах Resident Evil 4 японский издатель обновлял в середине лета вместе со своим списком бестселлеров — 30 июня на счету игры было 7,6 млн копий.

Как стало известно, к настоящему моменту показатель достиг красивой величины. Суммарные продажи ремейка Resident Evil 4 по всему миру теперь превысили 8 млн экземпляров.

Анонс нового достижения переосмысления Resident Evil 4 в Capcom сопроводили праздничной иллюстрацией (см. изображение выше), на которой герои игры соседствуют с отсылками к её событиям.

«Всем вам, более чем 8 миллионам агентов, спасибо от всего сердца», — поделились разработчики ремейка Resident Evil 4 из команды Capcom Dev 1. Слова благодарности можно наблюдать и на иллюстрации.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта 2023 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S, а 20 декабря добрался до iPhone 15 Pro, iPad и Mac. После релиза игра получила режим «Наёмники», дополнение Separate Ways и VR-режим.

В настоящее время Capcom трудится над следующей номерной игрой серии. Когда она будет представлена, неясно, но на днях сайт агрегатора Metacritic открыл страницу Resident Evil 9.