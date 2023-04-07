Бесплатное дополнение с подвохом: вместе с режимом «Наёмники» в ремейке Resident Evil 4 появились ещё и микротранзакции

Сегодняшний день, 7 апреля, примечателен для ремейка Resident Evil 4 по нескольким причинам: игра взяла очередную вершину продаж, получила бесплатное дополнение и обзавелась микротранзакциями.

Упомянутое бесплатное дополнение принесло в ремейк Resident Evil 4 обещанный аркадный режим «Наёмники» (The Mercenaries), где нужно проходить уровни на время, убивая врагов и зарабатывая очки за Леона, Луиса, Краузера или Ханка.

По данным инсайдера AestheticGamer, ещё четырёх героев (Леона в мафиозном костюме, Аду, Аду в платье и Вескера) наряду с дополнительным уровнем и режимом «Экстрим» добавят с патчем ближе к платному DLC с кампанией Separate Ways.

Дебютировавшие в ремейке Resident Evil 4 за несколько часов до премьеры «Наёмников» микротранзакции представляют собой купоны на особое улучшение оружия стоимостью от 214 до 719 рублей (цены актуальны для российского PS Store).

В ремейке купоны (позволяют получить уникальный апгрейд для оружия, не прокачивая его полностью) можно добыть самому, но в игре их всего два. Покупка такого предмета на старте прохождения может заметно облегчить получение высокого рейтинга.

Что касается новых успехов, то за две недели с релиза продажи ремейка Resident Evil 4 по всему миру превысили 4 млн копий. Для сравнения: за первые два дня было реализовано 3 млн экземпляров.

Ремейк Resident Evil 4 дебютировал 24 марта на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S. Обновлённая версия получила высокие оценки от критиков, но и микротранзакций, справедливости ради, на тот момент в игре не было.