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Более 600 млн кибератак совершается на пользователей Windows ежедневно

Компания Microsoft опубликовала отчёт по кибербезопасности Microsoft Digital Defense Report 2024. Документ объёмом 114 страниц демонстрирует значительное увеличение числа кибератак различного рода за последний год. Особо подчёркивается, что злоумышленники получают всё больше технических ресурсов, в том числе связанных с искусственным интеллектом.

Источник изображения: FlyD/Unsplash

Источник изображения: FlyD/Unsplash

Согласно отчёту, пользователи Windows ежедневно подвергаются более чем 600 миллионам кибератак. Для атак используются программы-вымогатели, фишинг (обман с помощью поддельных сайтов) и другие изощрённые формы кражи личных данных, поясняет PCWorld. В основном хакеры пытаются заполучить пароли.

Эксперты Microsoft отмечают, что киберпреступники активно используют новейшие технологии, включая инструменты на базе искусственного интеллекта (ИИ). Технология помогает злоумышленникам создавать поддельные изображения, видеоролики и аудиозаписи. Также искусственный интеллект используется для массового создания «идеальных» резюме с целью проникновения во внутреннюю систему компаний через поддельные заявки на вакансии. Кроме того выяснилось, что хакеры могут использовать для атак непосредственно ИИ-платформы. Например, через внедрение ложных запросов (XPIA) они могут отправить фальшивые команды и получить управление компьютером жертвы.

Под угрозой находятся не только обычные пользователи. Кибератаки всё чаще направляются на правительственные организации и компании. Так, в течение текущего года система здравоохранения США подверглась 389 успешным кибератакам, что привело к сбоям в работе сетей, различным системам и задержкам в проведении важных медицинских процедур.

За многими из этих атак, как подчёркивается в отчёте, стоят не только «простые» киберпреступники. Всё больше участие в этом принимают государственные акторы. Microsoft среди прочих стран называет Китай одним из основных источников таких атак, особенно в контексте вмешательства в предвыборные кампании перед президентскими выборами в США. При этом грань между обычными киберпреступниками и хакерами, работающими на государства, становится всё более размытой.

Сообщается, что Microsoft удалось в этом году предотвратить около 1,25 миллиона атак типа «распределённый отказ в обслуживании» (DDoS), что в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, Шифрование и защита данных, Антивирусы, брандмауэры, антишпионы,
Теги: windows, кибератаки, киберпреступность, ии-бот
windows, кибератаки, киберпреступность, ии-бот
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