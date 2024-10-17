Apple помогла BYD создать более совершенные аккумуляторы для электромобилей

Принято считать, что в феврале текущего года Apple отказалась от дальнейших усилий по разработке собственного электромобиля, хотя предпринимала их на протяжении десяти предыдущих лет и потратила на них около $10 млрд. По данным Bloomberg, сотрудничество Apple и BYD помогло последней создать более совершенные тяговые аккумуляторы для электромобилей.

Напомним, китайская BYD является вторым по величине в мире производителем тяговых аккумуляторов для электромобилей и вторым по величине производителем собственно электромобилей. Год назад ей даже удалось сместить с поста лидера американскую компанию Tesla, но в текущем году последняя отыгралась и вернулась на первое место. По словам представителей Bloomberg, сотрудничество Apple и BYD в сфере создания более совершенных тяговых аккумуляторов началось в 2017 году, и оно было сосредоточено на оптимизации конструкции батареи и технологии упаковки ячеек. По крайней мере, Apple поделилась с BYD некоторыми идеями в этой сфере, включая оптимизацию системы охлаждения тяговых батарей.

По химическому составу аккумуляторов особо революционных идей высказано не было, а потому BYD строила свою стратегию вокруг ячеек типа LFP, сочетающих литий с фосфатом железа. Альянс компаний ставил перед собой задачу увеличения запаса хода электромобиля без подзарядки. Представители BYD публикацию Bloomberg прокомментировали скупо, заявив, что все реализованные в семействе батарей Blade идеи и технологии принадлежат ей, и сторонние компании не оказывали своего влияния. При этом изначально, как утверждает Bloomberg, компания Apple рассчитывала применить совместно разработанные с BYD технологии при производстве тяговых батарей для фирменного электромобиля. В дальнейшем пути компаний разошлись, и Apple на поздних этапах ориентировалась на других поставщиков тяговых батарей, но в итоге полностью отказалась от идеи выпускать электромобили.

По информации Bloomberg, те или иные наработки, достигнутые в рамках проекта по созданию электромобиля, Apple смогла использовать при создании гарнитуры дополненной реальности Vision Pro и нейронного сопроцессора для прочих своих устройств, поскольку инициатива изначально подразумевала применение технологий автопилота. Не исключено, что накопленный опыт в дальнейшем поможет Apple создавать бытовых роботов.