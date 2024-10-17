Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила патч с «убийственной» сложностью и достигла новой вершины продаж

Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive выпустили обещанный крупный патч для своего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 и похвастались очередным успехом игры.

Главной особенностью вышедшего обновления 4.0 стала миссия «Уничтожение» (Termination) на планете Кадаку, «убийственный» уровень сложности и фоторежим (только при игре в одиночку) для кооперативных PvE-операций.

На «убийственной» сложности враги уровня Majoris могут рассвирепеть (становятся ещё сильнее), ящики с патронами имеют ограничения для каждого игрока, а броня после добиваний восстанавливается только поблизости от напарников.

По словам разработчиков, предыдущий патч сделал операции (особенно с силами Хаоса) «заметно проще», поэтому в свежем обновлении команда постаралась немного усложнить PvE-миссии.

Кроме того, патч 4.0 принёс изменения в баланс PvP, дополнительные опции индивидуализации для космодесантников Хаоса, исправления багов, повышение стабильности игры и «небольшие улучшения производительности».

Что касается новых успехов Warhammer 40,000: Space Marine 2, то аудитория боевика уже превысила 4,5 млн человек. Ни в какой подписке проект не представлен, так что в данном случае продажи равны количеству игроков.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла 9 сентября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Чего ждать от будущих пострелизных обновлений, разработчики показали в недавнем трейлере.