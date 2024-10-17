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Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила патч с «убийственной» сложностью и достигла новой вершины продаж

Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive выпустили обещанный крупный патч для своего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 и похвастались очередным успехом игры.

Источник изображений: Focus Entertainment

Источник изображений: Focus Entertainment

Главной особенностью вышедшего обновления 4.0 стала миссия «Уничтожение» (Termination) на планете Кадаку, «убийственный» уровень сложности и фоторежим (только при игре в одиночку) для кооперативных PvE-операций.

На «убийственной» сложности враги уровня Majoris могут рассвирепеть (становятся ещё сильнее), ящики с патронами имеют ограничения для каждого игрока, а броня после добиваний восстанавливается только поблизости от напарников.

За прохождение операций на «убийственной» сложности полагаются новые косметические предметы

За прохождение операций на «убийственной» сложности полагаются новые косметические предметы

По словам разработчиков, предыдущий патч сделал операции (особенно с силами Хаоса) «заметно проще», поэтому в свежем обновлении команда постаралась немного усложнить PvE-миссии.

Кроме того, патч 4.0 принёс изменения в баланс PvP, дополнительные опции индивидуализации для космодесантников Хаоса, исправления багов, повышение стабильности игры и «небольшие улучшения производительности».

Что касается новых успехов Warhammer 40,000: Space Marine 2, то аудитория боевика уже превысила 4,5 млн человек. Ни в какой подписке проект не представлен, так что в данном случае продажи равны количеству игроков.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла 9 сентября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Чего ждать от будущих пострелизных обновлений, разработчики показали в недавнем трейлере.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, экшен, продажи игр
warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, экшен, продажи игр
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