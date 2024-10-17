Американская таможня заблокировала импорт дронов DJI

Китайская DJI лишилась возможности свободно ввозить свои беспилотные летательные аппараты в США, а последняя модель производителя, потребительский дрон Air 3S, пока не поступит в розничную продажу, сообщили в компании.

О как таковом запрете импорта дронов DJI в США речи не идёт — ограничение на ввоз, по версии производителя, относится к «широкой инициативе Министерства внутренней безопасности по проверке происхождения продукции, в частности, в случае дронов китайского происхождения». Компания направила своим дистрибьюторам письмо, согласно которому Погранично-таможенная служба США при блокировке ввоза её продукции ссылается на «Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров» (UFLPA), хотя DJI отрицает, что использует при производстве продукции принудительный труд.

Компания опубликовала в корпоративном блоге заявление, в котором охарактеризовала инцидент как «недоразумение» и сообщила, что направила в американскую таможню документы, подтверждающие, что у неё отсутствует производство в китайском регионе Синьцзян, где подвергается преследованиям уйгурское население. DJI заверила, что соблюдает международные стандарты и законы США, а американские розничные продавцы уже провели аудит её цепочки поставок. Вся продукция компании производится в Малайзии и китайском Шэньчжэне.

Стоит отметить, что сейчас DJI не значится в списке организаций — нарушителей UFLPA, который ведёт Министерство внутренней безопасности; но ранее компанию добавили в «чёрный список» Минторга за то, что она якобы поставляла продукцию китайским властям для наблюдения за уйгурами. В июне Палата представителей американского Конгресса проголосовала за законопроект, который запретит импорт дронов DJI, но он ещё должен быть одобрен Сенатом; в Сенате подготовлен и собственный законопроект, который может обернуться запретом ввозить продукцию DJI, но и он пока не принят.

«Проблема с таможней», сообщили в DJI, ранее повлияла на корпоративные и сельскохозяйственные модели, но теперь и американские потребители лишились возможности приобрести Air 3S — он доступен только на сайте компании. Производитель пытается разрешить проблему с Погранично-таможенной службой и надеется, что это получится сделать быстро. Но даже в самом худшем случае, если импорт продукции DJI будет запрещён законодательно, теперешние владельцы дронов сохранят за собой право пользоваться ими. А вот Федеральная комиссия по связи (FCC) не сможет разрешать работать с оснащёнными радиомодулями устройствами DJI на территории страны, что равносильно блокировке импорта.