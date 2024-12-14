Бывший сотрудник OpenAI, обвинявший компанию в нарушении авторских прав, найден мёртвым

Бывший сотрудник OpenAI, 26-летний Сухир Баладжи (Suchir Balaji), 26 ноября был найден мёртвым в своей квартире в Сан-Франциско, сообщил ресурс TechCrunch. В полиции подтвердили личность Баладжи и заявили, что причиной его смерти стало самоубийство. В октябре в интервью The New York Times он выразил обеспокоенность по поводу нарушения OpenAI закона об авторском праве.

Сухир Баладжи изучал информатику в Калифорнийском университете в Беркли. Во время учебы он стажировался в OpenAI и Scale AI. «Я проработал в OpenAI почти 4 года и последние 1,5 года работал над ChatGPT», — сообщил Баладжи в твите в октябре этого года.

Баладжи рассказал, что заинтересовался вопросом защиты авторских прав, когда увидел все иски, поданные против компании GenAI. «Когда я попытался лучше разобраться в этом вопросе, я в конце концов пришёл к выводу, что добросовестное использование кажется довольно неправдоподобной защитой для многих продуктов генеративного ИИ по той простой причине, что они могут создавать заменители, которые конкурируют с данными, на которых они обучены», — сообщил он.

Согласно описанию профиля в LinkedIn, первоначально Баладжи работал над WebGPT, доработанной версией GPT-3, которая могла осуществлять поиск в интернете. Это была ранняя версия SearchGPT, вышедшего в этом году. Впоследствии Баладжи работал в команде предварительного обучения GPT-4, а также в команде разработчиков ИИ-модели o1 со способностью рассуждать и команде постобучения ChatGPT.

Баладжи сообщил газете The New York Times, что OpenAI без разрешения использовала огромные объёмы интернет-данных для разработки ИИ-чат-бота ChatGPT, вышедшего в ноябре 2022 года. Он также обвинил компанию в создании собственного программного обеспечения для транскрибирования видео на YouTube для извлечения данных.

Из-за использования контента без разрешения со стороны издания, The New York Times подала в конце прошлого года на OpenAI и Microsoft в суд с обвинением в нарушении авторских прав.

Трагическое происшествие с Баладжи привлекло дополнительное внимание к продолжающимся дебатам об этичном использовании данных при разработке технологий искусственного интеллекта.