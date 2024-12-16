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Слухи: 2K отменила неанонсированную Tiny Tina’s Wonderlands 2

На церемонии The Game Awards 2024 студия Gearbox Software порадовала фанатов Borderlands трейлером четвёртой части, а у продолжения фэнтезийного лутер-шутера Tiny Tina’s Wonderlands, похоже, дела идут не лучшим образом.

Источник изображения: Steam (Keva)

Источник изображения: Steam (Keva)

Напомним, Tiny Tina’s Wonderlands вышла в марте 2022 года, превзошла ожидания руководства (продалась лучше первой Borderlands), и, судя по резюме экс-сотрудника Gearbox и намёкам её руководителя, должна была получить сиквел.

Как сообщает информатор MP1st, несколько месяцев назад Tiny Tina’s Wonderlands 2 была отменена. Это произошло на фоне увольнений в Lost Boys Interactive — вспомогательной студии Gearbox, участвовавшей в создании первой части.

https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2024/03/29/1102463/1.jpg В 2024 году по Lost Boys прокатилось уже две волны увольнений — в январе и сентябре (источник изображения: 2K)

В 2024 году по Lost Boys прокатилось уже две волны увольнений — в январе и сентябре (источник изображения: 2K)

Согласно февральскому материалу портала Kotaku, в начале 2024 года разработка Tiny Tina’s Wonderlands 2 пережила мягкую перезагрузку, которая, заключили в MP1st, проекту не помогла.

Редакция MP1st предполагает, что создание Tiny Tina’s Wonderlands 2 могли не свернуть окончательно, а лишь на определённый срок заморозить, однако нашла в резюме ещё одного бывшего сотрудника Lost Boys упоминание некоего отменённого проекта.

MP1st запросил комментарий у 2K насчёт судьбы Tiny Tina’s Wonderlands 2 (источник изображения: Steam)

MP1st запросил комментарий у 2K насчёт судьбы Tiny Tina’s Wonderlands 2 (источник изображения: Steam)

Пользователям Tiny Tina's Wonderlands предстоит остановить деспотичного Повелителя драконов. Игра предлагает «грандиозное приключение, полное шуток, чудес и крупнокалиберных стволов».

Что касается Borderlands 4, то первая за шесть лет новая игра серии планируется к выпуску в 2025 году на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский.

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Теги: tiny tina’s wonderlands, gearbox software, 2k, лутер-шутер
tiny tina’s wonderlands, gearbox software, 2k, лутер-шутер
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