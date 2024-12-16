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Электромобиль BYD за $10 000 обогнал Tesla Model Y и все прочие машины по популярности в Китае

Успех продукции BYD на внутреннем рынке электромобилей Китая объясняется как масштабами производства, которые дают весомую экономию удельных издержек, так и стремлением к вертикальной интеграции. Тяговыми батареями, например, BYD снабжает себя сама, уступая в данной сфере только CATL. Это и позволяет бюджетным электромобилям BYD обходить по популярности все прочие машины в Китае.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

По крайней мере, как сообщает CarNewsChina, по итогам ноября самой популярной легковой машиной на рынке Китая стал электрический хэтчбек BYD Seagull, который здесь можно приобрести за сумму, эквивалентную $10 000. Уже пятый месяц подряд на китайском рынке доля гибридов и электромобилей превышает в структуре продаж 50 %, по итогам ноября она составила 52,3 %. Гибридов и электромобилей по итогам прошлого месяца в Китае было продано 1,268 млн штук, что в полтора раза больше прошлогоднего результата. При этом легковых машин с ДВС было реализовано 1,155 млн штук, на 7 % меньше, чем в ноябре прошлого года.

В модельном зачёте, если так можно выразиться, лидером продаж на китайском рынке уже второй раз за год стал электрический хэтчбек BYD Seagull. Он выходил на первое место в августе, но активность Tesla по продвижению кроссоверов Model Y позволила локализованной машине вернуть себе корону по итогам сентября. В ноябре Tesla смогла продать в Китае не более 44 576 кроссоверов Model Y, что на 10,63 % меньше прошлогоднего результата. BYD Seagull при этом по итогам ноября разошёлся в Китае тиражом 56 156 штук, что на 38,34 % больше итогов аналогичного месяца прошлого года. Кстати, на третьем и четвёртом местах тоже оказались электромобили BYD: модель Song Plus с 40 265 проданными экземплярами (+15,36 %) и BYD Qin Plus соответственно с 36 787 проданными машинами (-3,33 %).

Первый автомобиль с ДВС в лице Nissan Sylphy в списке ноябрьских бестселлеров китайского рынка встречается только на седьмом месте. Предыдущие шесть позиций в порядке возрастания заняли электромобили, хотя у BYD часть моделей предлагается и в гибридном исполнении. Присутствие в первой двадцатке моделей Volkswagen с ДВС, а именно Lavida, Passat и Sagitar, в значительной мере является данью прошлых заслуг европейского концерна на китайском рынке, для которого модели активно локализовывались с участием местных партнёров. BYD намеревается по итогам текущего года реализовать 4,25 млн электромобилей и гибридов, а машины исключительно с ДВС компания уже не выпускает с 2022 года.

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Теги: byd, tesla model y, китай, электромобиль, аналитика
byd, tesla model y, китай, электромобиль, аналитика
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