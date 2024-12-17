В Китае незадолго до введения новых санкций США резко замедлился рост производства чипов

Официальная статистика властей КНР гласит, что с начала текущего года по ноябрь включительно на территории страны было выпущено 395,3 млрд интегральных микросхем, что на 23,1 % больше итогов аналогичного периода прошлого года. При этом импорт чипов в Китай тоже вырос за период на 14,8 %, поскольку национальная полупроводниковая отрасль сильно от него зависит.

Как отмечает South China Morning Post, государственная статистика демонстрирует снижение темпов роста производства чипов до 8,7 % в прошлом месяце, поскольку по итогам ноября в стране было выпущено только 37,6 млрд интегральных микросхем. Впервые с начала года темпы роста объёмов выпуска чипов в ноябре опустились ниже 10 %. В целом, по итогам 11 месяцев текущего года объёмы промышленного производства в Китае выросли на 5,4 %, поэтому полупроводниковая отрасль росла опережающими темпами, хотя и уступила некоторым другим.

Например, в сфере промышленной робототехники рост по итогам ноября года составил 29,3 % в годовом сравнении, а на рынке электромобилей достиг 51,1 %. Основные направления экспорта полупроводниковых компонентов китайского производства — это Тайвань, Вьетнам, Южная Корея, Гонконг и Малайзия. С начала текущего года объёмы экспорта интегральных микросхем из КНР выросли на 11,4 % до 271,6 млрд штук, но импорт оказался кратно выше — 501,47 млрд чипов, что на 14,8 % больше прошлогоднего объёма. В стоимостном выражении импорт интегральных микросхем в Китай увеличился на 10,5 % до $349 млрд.

Считается, что китайские компании ускорили закупки зарубежной полупроводниковой продукции на фоне усиливающихся санкционных ограничений США. Новый виток расширения антикитайских ограничений США произошёл в первых числах декабря, когда США ввели санкции против 140 полупроводниковых компаний Китая, включая как производителей чипов, так и производителей оборудования для выпуска микросхем.