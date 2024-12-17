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Уроки Cyberpunk 2077, удобство Unreal Engine 5 и полный вперёд: CD Projekt Red рассказала о подходе к разработке The Witcher 4

Глава разработки Себастьян Калемба (Sebastian Kalemba) и исполнительный продюсер Малгожата Митрега (Małgorzata Mitręga) в интервью Bloomberg рассказали о подходе к созданию The Witcher 4 с высоты опыта производства Cyberpunk 2077.

Источник изображений: CD Projekt Red

Источник изображений: CD Projekt Red

Напомним, на релизе в декабре 2020-го Cyberpunk 2077 критиковали за небрежное техническое исполнение — игра едва работала на консолях. Следующие три года CD Projekt Red потратила на восстановление утраченного доверия геймеров.

По словам Калембы, CD Projekt Red благодарна за этот опыт, так как он сделал студию сильнее: «Мы уверены в том, какую игру делаем, и верим, что [The Witcher 4] станет отличным наследником The Witcher 3: Wild Hunt».

Идеи из Cyberpunk 2077 получат развитие в The Witcher 4 — у игроков будет больше возможностей в разрешении конфликтов и прохождении квестов

Идеи из Cyberpunk 2077 получат развитие в The Witcher 4 — у игроков будет больше возможностей в разрешении конфликтов и прохождении квестов

Переход на Unreal Engine 5 облегчил тестирование игры (в том числе версий для консолей) на ранних этапах, а руководство старается улучшить коммуникацию между отделами, чтобы каждый сотрудник знал, что происходит с проектом.

Когда ждать релиз The Witcher 4, до сих пор неясно, но Митрега уверяет, что разработка набрала крейсерский ход: на проекте уже занято 400 из 650 сотрудников CD Projekt Red, и в 2025 году к команде присоединится ещё несколько специалистов.

Главной героиней The Witcher 4 будет повзрослевшая Цири, прошедшая Испытание Травами и готовящаяся стать полноценным ведьмаком

Главной героиней The Witcher 4 будет повзрослевшая Цири, прошедшая Испытание Травами и готовящаяся стать полноценным ведьмаком

Показанный на The Game Awards 2024 трейлер The Witcher 4 стал важным событием не только для фанатов, но и для сотрудников CDPR, после восстановления репутации Cyberpunk 2077 вновь почувствовавших народную любовь.

«Конечно, [трейлер игры] предназначался для всех [фанатов], но также и для нас. Мы были так рады увидеть The Witcher 4 и то, что мир теперь с нами заодно», — заключила Митрега.

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Теги: the witcher 4, cd projekt red, ролевой экшен
the witcher 4, cd projekt red, ролевой экшен
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