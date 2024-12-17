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У новейших Tesla начали один за одним отказывать бортовые компьютеры

Электромобили Tesla одними из первых получили обиходное определение «гаджетов на колёсах», поскольку их функциональность сильно зависела от возможностей бортовых компьютеров и устанавливаемого на них программного обеспечения. Машины свежих партий, как отмечает Electrek со ссылкой на собственные источники, стали страдать от серьёзных поломок бортовых компьютеров.

Источник изображений: Tesla

Источник изображений: Tesla

Как поясняет источник, оснащаемые бортовым компьютером версии AI4.1 электромобили Tesla последних месяцев выпуска нередко сталкиваются с их выходом из строя по причине короткого замыкания. Что его вызывает, достоверно пока установить не удалось, но под подозрением находится низковольтная батарея электромобиля, которая приводит к короткому замыканию в процессе калибровки одной из бортовых камер. Неисправность может проявить себя на новых электромобилях с пробегом от нескольких десятков до нескольких сотен миль.

Выход из строя бортового компьютера лишает электромобиль Tesla не только таких прогрессивных функций, как активная помощь водителю или «контролируемый автопилот» (FSD), но и вполне банальных функций типа GPS-навигации и оценки запаса хода на оставшемся заряде. Для электромобиля, впрочем, последняя весьма важна в условиях эксплуатации в регионах с не очень развитой зарядной инфраструктурой.

Источник изображения: Tesla

Сервисный бюллетень Tesla по этой неисправности до сих пор не выпущен, хотя количество обращений клиентов по этому поводу растёт, и фирменные сервисы уже вынуждены записывать желающих заменить бортовой компьютер по гарантии на январь 2025 года. Сотрудников Tesla при этом проинструктировали не нагнетать панику среди клиентов, убеждая последних, что на машине в подобном состоянии всё равно можно ездить.

Отдельным нюансом является готовность Tesla заявить об этом дефекте в докладе агентству NHTSA, которое в США отвечает за безопасность дорожного движения. Неисправность камеры заднего вида, которую провоцирует выход из строя бортового компьютера, по требованиям NHTSA уже является достаточным основанием для объявления отзывной кампании. Tesla, которая сейчас отчаянно конкурирует с BYD за право остаться крупнейшим производителем электромобилей, в огласке подобных дефектов в данный момент не заинтересована.

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Теги: tesla, tesla autopilot, fsd, электромобиль, дефект
tesla, tesla autopilot, fsd, электромобиль, дефект
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