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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила огромный патч — 110 Гбайт и 1800 изменений

Разработчики из студии GSC Game World объявили о выходе первого по-настоящему крупного пострелизного обновления для своего постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Источник изображения: Steam (CORT)

Источник изображения: Steam (CORT)

Патч 1.1 размером 110,6 Гбайт (Steam-версия) уже доступен на ПК и консолях Xbox. В GSC признали, что заплатка получилась довольно объёмной и пообещали поработать над уменьшением веса будущих обновлений.

В версии 1.1 разработчики реализовали более 1800 разных исправлений, включая первую порцию улучшений для сбоившей на релизе системы симуляции жизни A-Life 2.0 (что с ней произошло, читайте здесь).

В частности, NPC перестанут появляться за спиной игрока и начнут чаще встречаться в Зоне. Авторы также увеличили дистанцию видимости NPC и улучшили их навигационные способности, а также расширили зону работы системы.

Источник изображения: GSC Game World

Источник изображения: GSC Game World

Кроме того, GSC исправила проблемы с системой ИИ, заставочными роликами (в частности, связанные с лицевой анимацией), интерактивными предметами, прогрессом сюжета и миссиями, открытым миром, экипировкой и прочими аспектами.

Также студия повысила производительность в густонаселённых районах, улучшила работу контроллеров, исправила многочисленные вылеты и баги, озвучку и внешний вид NPC, в очередной раз подкорректировала баланс разных элементов игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Продажи за два дня после релиза превысили 1 млн копий — по словам совладельца GSC, игра уже окупилась.

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Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
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