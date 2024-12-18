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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже окупилась и взяла курс на новые платформы

Постапокалиптический шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на запуске порадовал разработчиков из GSC Game World продажами, но насколько успешной оказалась игра? На этот вопрос ответил совладелец студии.

Источник изображения: GSC Game World

Источник изображения: GSC Game World

Речь идёт о бизнесмене Максиме Криппе, который является совладельцем и инвестором GSC Game World. По его словам, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже продалась в достаточном объёме, чтобы начать приносить прибыль.

Точную сумму инвестиций в игру Криппа не разглашает, но в интервью Forbes отметил, что, «конечно, это десятки миллионов долларов». Таким образом, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла в плюс менее чем через месяц после релиза.

Максим Криппа (источник изображения: Forbes)

Максим Криппа (источник изображения: Forbes)

Криппа также подтвердил, что студия до сих пор планирует выпуск для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl мультиплеера (патч) и двух платных дополнений. Также ведётся работа по переносу шутера на «другие платформы» (PS5?).

Кроме того, в настоящее время идут переговоры GSC Game World с Netflix об экранизации вселенной игры. За адаптацию франшизы в том числе выступает сам Криппа. На данном этапе, впрочем, ещё ничего не решено.

Источник изображения: GSC Game World

Источник изображения: GSC Game World

Пока что GSC Game World занята исправлением многочисленных недоработок, от которых S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl страдает с самого релиза. Последний на данный момент патч игра получила в начале декабря.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября на PC, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Из-за технических проблем игра заслужила смешанные отзывы критиков, но продажам это не помешало — через два дня после релиза на счету проекта уже был 1 млн копий.

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Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
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