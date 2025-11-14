WhatsApp интегрируется со сторонними мессенджерами в Европе — все чаты в одном месте

Meta✴ готовится развернуть в Европе интеграцию WhatsApp с другими мессенджерами — этого требует местный «Закон о цифровых рынках» (DMA). Возможность станет доступной «в ближайшие месяцы», при этом существующий уровень сквозного шифрования сохранится.

Первыми сторонними сервисами, которые реализуют совместимость с WhatsApp, станут BirdyChat и Haiket. Европейские пользователи мессенджера от Meta✴ увидят во вкладке настроек сообщение с пояснением, как интегрировать в приложение сторонние мессенджеры. Функция будет доступна только в приложениях для Apple iOS и Google Android, но не в версиях для десктопа и планшета и не в веб-версии. Чтобы интеграция работала надлежащим образом, «сторонние приложения для обмена сообщениями должны будут иметь тот же уровень сквозного шифрования, что и WhatsApp», и в Meta✴ их прочитать не смогут, подчеркнули в компании. Можно будет обмениваться текстовыми сообщениями, отправлять фотографии, видео, голосовые сообщения и документы. Интеграция со сторонними сервисами будет работать только для пользователей с учётными записями WhatsApp, зарегистрированными на телефонные номера в регионах, где действует DMA.

Ранее Meta✴ продемонстрировала, как будет выглядеть интеграция сторонних служб сообщений с WhatsApp и Facebook✴ Messenger. Пользователи, в частности, смогут выбирать, получать ли сообщения со сторонних платформ в отдельной папке или в общей ленте. Компания также станет оповещать пользователей каждый раз, когда её мессенджеры будут получать поддержку новых сторонних сервисов. Наконец, она предупредила, что другие службы могут обрабатывать персональные данные пользователей иначе — учитывая, какие нарекания порой возникают к работе Meta✴, возможно, это и к лучшему.