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Китайцы теряют интерес к iPhone и Galaxy: продажи местных смартфонов взлетели на 22 %, а импортных — почти перестали расти

На внутреннем рынке Китая наиболее популярны смартфоны местных марок, и это иллюстрируется статистикой IDC за третий квартал прошлого года, которая говорит о лидерстве Vivo. Apple вырвалась на второе место только за счёт дебюта iPhone 16, тогда как во втором квартале она не попала в первую пятёрку. В декабре, как выясняется, поставки смартфонов в Китае выросли на 22,1 %, но импортные марки прибавили всего 0,6 %.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По сути, продукция большинства зарубежных компаний всё равно собирается в Китае, поэтому импортной её можно считать только с точки зрения происхождения торговой марки. Как отмечает Reuters со ссылкой на декабрьскую статистику ассоциации CAICT, в последнем месяце прошлого года смартфоны зарубежных марок на китайском рынке увеличили объёмы поставок год к году с 3,72 до 3,74 млн штук. То есть, прирост измерялся скромными 0,6 %.

Для сравнения, поставки смартфонов всех марок в Китае по итогам декабря выросли на 22,1 % до 34,53 млн. Другими словами, на долю зарубежных марок в декабре приходилось чуть более 10 % объёмов поставок. Принято считать, что продукция Apple в этой категории играет ключевую роль на китайском рынке. В третьем квартале прошлого года, например, она занимала 15,6 % местного рынка смартфонов. Тот факт, что в декабре объёмы поставок не особо выросли, говорит о некоторой стагнации спроса. С другой стороны, уже в мае функции Apple Intelligence станут доступны китайским пользователям iPhone 16, поэтому спрос на смартфоны этого поколения может заметно вырасти.

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Теги: apple, apple iphone, китай, смартфоны, аналитика
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