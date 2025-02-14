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Kingdom Come: Deliverance 2 напомнила Embracer, как важно выпускать хорошие игры — RPG «существенно превзошла ожидания»

Для разработчиков средневекового ролевого экшена с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 из чешской Warhorse Studios релиз игры уже обернулся триумфом, а теперь успех проекта признали на высшем уровне.

Источник изображения: Steam (Rifqiii)

Источник изображения: Steam (Rifqiii)

Шведский холдинг Embracer Group, которому принадлежит Warhorse Studios, в финансовом отчёте за третий квартал текущего фискального года обмолвился о первых результатах Kingdom Come: Deliverance 2.

Напомним, спустя день после релиза продажи Kingdom Come: Deliverance 2 превысили миллион копий. Как отмечает Embracer, в настоящее время показатель быстро приближается к 2 млн единиц.

По мнению руководства Embracer, игра особенно хорошо показала себя в Steam (пиковый онлайн составил более 250 тыс. одновременных игроков) и «существенно превзошла ожидания» в отношении запуска.

Источник изображения: Warhorse Studios

Источник изображения: Warhorse Studios

Сооснователь и гендиректор Embracer Ларс Вингефорс (Lars Wingefors) назвал успех Kingdom Come: Deliverance 2 напоминанием компании о её главной цели — «выводить на рынок отличные продукты».

«Производящим высококачественные продукты командам нужны ресурсы и время для реализации своего видения. Когда у вас есть правильные люди, от этого доверия выигрывают все, включая геймеров, сотрудников и акционеров», — заявил Вингефорс.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а весной доберётся до GOG. Игра заслужила высокие оценки критиков (88 % на Metacritic) и скоро получит официальную поддержку модов.

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Теги: kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, deep silver, ролевой экшен, продажи игр
kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, deep silver, ролевой экшен, продажи игр
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