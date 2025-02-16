Broadcom интересуется покупкой той части Intel, которая останется после отделения предприятий

О взаимодействии руководства Intel с TSMC по поводу возможного сотрудничества в сфере контрактного производства чипов стало известно накануне, и американские чиновники в процесс переговоров уже вовлечены, но остальная часть бизнеса первой из компаний привлекает компанию Broadcom, как сообщает The Wall Street Journal.

Источники отмечают, что Broadcom присматривается к той части бизнеса Intel, которая связана с разработкой и продажей полупроводниковых компонентов. Потенциальным покупателем уже наняты финансовые консультанты, но формальных предложений со стороны Broadcom в адрес Intel на этот счёт пока не поступало. Важным условием продвижения этой инициативы является готовность третьих инвесторов типа TSMC получить контроль над производственными мощностями Intel. Если этого не произойдёт, Broadcom свою инициативу может даже не проявить. Что характерно, TSMC и Broadcom в данной ситуации не координируют свои действия и сохраняют независимость.

Высока вероятность отказа Broadcom от соответствующих намерений, благо слухи об интересе этой компании к активам Intel с момента начала реструктуризации последней возникают не в первый раз. Более того, Broadcom имеет неприятный опыт переговоров с Дональдом Трампом (Donald Trump), поскольку именно он в итоге заблокировал так называемую «сделку века» в 2018 году, которая подразумевала покупку Qualcomm компанией Broadcom за $103 млрд. По сложившейся в последние годы традиции, отказ мотивировался соображениями национальной безопасности, хотя Broadcom ради соответствия требованиям властей США даже перенесла в эту страну из Сингапура свою штаб-квартиру. Светит ли Broadcom удача в контексте попытки купить Intel, пока сказать сложно.