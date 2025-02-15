Intel участвует в переговорах с TSMC по поводу передачи в управление своих предприятий

Новость о возможном участии тайваньской TSMC в оперативном управлении американскими предприятиями Intel в течение уходящей недели получала своё планомерное развитие, и к концу недели стало известно, что в переговоры вовлечены американские чиновники, а также руководство обеих компаний.

Во всяком случае, издание The New York Times в субботу опубликовало материал, в котором утверждалось, что временный исполнительный председатель совета директоров Фрэнк Йири (Frank Yeary) уже несколько месяцев ведёт переговоры как с властями США, так и с руководством тайваньского контрактного производителя чипов TSMC с целью участия этой компании в реструктуризации собственного производственного бизнеса Intel.

Как отмечают знакомые с ситуацией источники, TSMC могла бы получить контроль над производственными активами Intel вместе с пакетом акций данного структурного подразделения, а остальные акции были бы распределены среди консорциума инвесторов, который включал бы как представителей финансового сектора, так и компании технологического сектора.

Администрация президента Трампа, как отмечается, подталкивает TSMC к участию в этой сделке, а кандидату на пост министра торговли США Ховарду Лютнику (Howard Lutnick) доверена одна из важнейших ролей в этих переговорах. Эту задачу будущий министр считает серьёзным вызовом и относится к данной миссии со всей ответственностью.

Структура возможной сделки пока не определена, как отмечают источники. TSMC может ограничиться оперативным управлением как только американскими предприятиями Intel в Орегоне, Аризоне и Нью-Мексико, но один из сценариев предусматривает передачу контроля и над предприятиями в Ирландии и Израиле. В данном случае речь идёт только о тех предприятиях Intel, которые занимаются обработкой кремниевых пластин.

Переговоры между Intel и TSMC начались ещё в прошлом году. Инициатива исходила от совета директоров первой из компаний. Уже в январе текущего года глава TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) встретился с Лютником и Йири для обсуждения возможной схемы сотрудничества. Последний из участников этой встречи впоследствии регулярно обращался к будущему министру торговли США с соответствующими идеями.

Для администрации Трампа в свете данных переговоров возникает проблема выбора между спасением Intel через передачу передовых американских предприятий под контроль тайваньской компании и поиском альтернативных решений. По оценкам некоторых экспертов, даже с учётом существенной материальной поддержки со стороны властей США возродить производственный бизнес Intel будет сложно.

Трамп, как известно, не очень лестно отзывался о политическом и экономическом взаимодействии с Тайванем. Субсидии в пользу тайваньских компаний он предлагал заменить «кнутом» в виде повышенных таможенных пошлин, требовать с острова больше денег за его безопасность, а ещё ему не нравилась концентрация предприятий по выпуску чипов на Тайване. Остров Трамп обвинял буквально в «хищении полупроводниковой промышленности США». Непосредственно Лютник считает «Закон о чипах», предусматривающий выделение субсидий на строительство предприятий полупроводниковой отрасли в США, важным и необходимым.

Тайваньским властям покровительство США нужно в стратегическом плане, причём именно защиту местной полупроводниковой отрасли они считают тем мотивом, который может заинтересовать американских партнёров. Формальный президент острова Лай Циндэ (Lai Ching-te) на этой неделе дал понять, что полупроводниковая промышленность региона будет вырабатывать стратегию, которая устроила бы и политическое руководство США. В принципе, TSMC сама участвует в строительстве трёх предприятий в штате Аризона и претендует на серьёзные субсидии из бюджета США, поэтому дополнительную нагрузку в виде предприятий Intel она могла бы взять лишь при наличии веских на то причин.

С прошлого года Intel пытается придать своему производственному бизнесу больше самостоятельности, но некоторые аналитики считают, что разделение компании по такому принципу сделает саму Intel уязвимой и подверженной поглощению. Фактически, при определённых условиях Intel просто перестанет существовать. Подразделение Intel Foundry в прошлом году принесло головной компании $13,4 млрд, а выручка от клиентов сократилась на 60 %. Выправить положение будет непросто.