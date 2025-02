Radeon RX 7650 GRE оказалась в среднем на 7 % быстрее GeForce RTX 4060 в играх, но не в трассировке лучей

Китайские медиа начали публиковать обзоры новой видеокарты Radeon RX 7650 GRE, выпущенной эксклюзивно для Поднебесной. Тесты новинки показывают, что карта быстрее GeForce RTX 4060 — своего основного конкурента. По данным издания Expreview, она в среднем примерно на 7 % производительнее RTX 4060. Правда, преимущество карты Radeon наблюдается не во всех играх. В некоторых новинка отстаёт от конкурента.

Следует напомнить, что в составе Radeon RX 7650 GRE используется графический процессор Navi 33 на архитектуре RDNA 3, содержащий 32 исполнительных блока и 2048 потоковых процессоров. Для чипа заявлена частота 2695 МГц в режиме Boost. Карта получила 8 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с на контакт и 128-битной шиной. Пропускная способность памяти составляет 288 Гбайт/с. Заявленный уровень энергопотребления — 170 Вт, что больше, чем у Radeon RX 7600 (165 Вт) с таким же объёмом памяти, но меньше, чем у RX 7600 XT (190 Вт) с 16 Гбайт памяти.

На руках у Expreview оказалась модель Sapphire RX 7650 GRE Black Diamond Edition с дополнительным заводским разгоном GPU до частоты 2810 МГц. Однако перед началом тестов обозреватель сбросил частоту графического чипа новинки до эталонного значения и сравнил карту с RTX 4060. В игровую выборку попали: Eternal Damnation, Rainbow Six Siege, Call of Duty: Modern Warfare 3, Red Dead Redemption 2, Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Borderlands 3 и Shadow of the Tomb Raider.

Целевое игровое разрешение видеокарты — 1080p. В среднем RX 7650 GRE оказалась чуть быстрее RTX 4060 в большинстве запущенных игр. Наибольший отрыв от конкурента новинка показала в Eternal Damnation и Borderlands 3. В первой её преимущество составило до 42 %, во второй — до 26 %.

Однако ситуация привычно изменилась с запуском игр с трассировкой лучей, где RTX 4060 показала более высокие результаты. В RT-тестах Far Cry 6 и Cyberpunk 2077 модель GeForce RTX 4060 была значительно быстрее новичка. Обозреватель Expreview также протестировал обе карты в разрешении 1440p (там тоже преимущество за картой AMD) и бенчмарке 3DMark. С более подробными результатами тестов можно ознакомиться по этой ссылке.

Тесты Expreview показали, что RX 7650 GRE обеспечивает производительность, практически не отличающуюся от обычной модели RX 7600. Последняя, в свою очередь, в растровой графике демонстрирует практически одинаковые результаты с RTX 4060 в играх с разрешением 1080p.