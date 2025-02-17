Сегодня 17 февраля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... BYD начнёт выпускать электромобили с тве...
реклама
Новости Hardware

BYD начнёт выпускать электромобили с твердотельными аккумуляторами с 2027 года

Китайская компания BYD является не только крупнейшим в мире производителем электромобилей и подзаряжаемых гибридов, но и вторым по величине производителем тяговых аккумуляторов. Передовые батареи с твердотельным электролитом компания начнёт вводить в эксплуатацию уже через пару лет, но их полномасштабное производство будет освоено лишь после 2030 года.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

Об этом в минувшие выходные заявил технический директор BYD Сунь Хуацзюнь (Sun Huajun) на отраслевом мероприятии, как отмечает CnEVPost. По его словам, различные игроки рынка демонстрируют сопоставимый прогресс в разработке твердотельных аккумуляторов. Литийионные аккумуляторы с жидким электролитом могут достигать плотности хранения заряда не более 350 Вт‧ч/кг, улучшить этот показатель в рамках подобного химического состава будет проблематично. При переходе на твердотельный электролит плотность хранения заряда удастся увеличить до 500 Вт‧ч/кг.

Помимо повышения плотности хранения заряда, твердотельные аккумуляторы должны обеспечить снижение массы и времени заряда, повысить устойчивость батарей к экстремальным температурам и демонстрировать более высокую пожаробезопасность. BYD в разработке химического состава твердотельных аккумуляторов делает ставку на сульфидные электролиты, как и конкурирующая CATL. Прочие компании экспериментируют с оксидными и полимерными электролитами соответственно. Оксидные электролиты, в частности, позволяют поднять плотность хранения заряда до 720 Вт‧ч/кг.

BYD занимается разработкой твердотельных аккумуляторов с 2013 года, через пару лет она рассчитывает начать пробную эксплуатацию первых образцов, но о массовом производстве предпочитает не говорить до 2030 года. По словам представителей компании, основную часть себестоимости при производстве твердотельных аккумуляторов по-прежнему будут определять кобальт и никель. Как только производство твердотельных аккумуляторов выйдет на серьёзные объёмы, их стоимость, по мнению представителей BYD, будет сопоставима с нынешними литийионными батареями, сочетающими никель, кобальт и марганец. Напомним, что CATL и BYD выпускают преимущественно LFP-аккумуляторы на основе фосфата железа, которые дешевле NMC-вариантов. Впрочем, на данном этапе твердотельные аккумуляторы с сульфидным электролитом остаются весьма дорогими в производстве, хотя этот недостаток и должен быть устранён после перехода на массовый выпуск.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Южнокорейские производители аккумуляторов стоят на краю пропасти — спрос на их продукцию катастрофически упал
Аккумуляторы в электромобилях способны прослужить на 40 % дольше и для этого не надо ничего делать, выяснили учёные
BYD выпустит недорогие электромобильные LFP-батареи с быстрой зарядкой и плотностью хранения энергии выше, чем у Tesla
Китайский гиперзвуковой беспилотник с детонационным двигателем взлетит уже в 2026 году — на год раньше планов
Xiaomi представила лёгкие и компактные пауэрбанки мощностью до 165 Вт на 10000 мА·ч
Corsair показала блок питания с жидкостным охлаждением
Теги: byd, твердотельный аккумулятор, аккумулятор, электромобиль
byd, твердотельный аккумулятор, аккумулятор, электромобиль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Один из крупнейших производителей чипов Китая отчитался о рухнувшей на 79 % прибыли, но расширение это не остановит
«Это похоже одновременно на Doom, Cyberpunk 2077 и Ghostrunner»: игроки оценили геймплей шутера Metal Eden про девушку-андроида
«Союз Инферно и зергов из StarCraft»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали геймплей за Улей
Спустя два года попыток стример прошёл подряд игры FromSoftware от Demon’s Souls до Elden Ring без прокачки, не получив урона
Nvidia вложилась в бывшую Yandex и почти уполовинила долю в капитале Arm
Kingdom Come: Deliverance 2 и не думает останавливаться — продажи уже превысили два миллиона копий 13 мин.
Интеграция ИИ DeepSeek в мессенджер WeChat спровоцировала рост акций Tencent и падение стоимости Baidu 3 ч.
«Итог нашей работы»: крупное обновление 2.1.0 станет для «Смуты» последним, но «история продолжается» 4 ч.
VK похвасталась, что приложение «VK Видео» скачали 60 млн раз 4 ч.
Ubisoft анонсировала Rainbow Six Siege X — «самую масштабную трансформацию» в истории игры 7 ч.
Качество уровня The Witcher 3, продолжительность и NPC без сюжетной брони: новые детали ролевой игры The Blood of Dawnwalker от выходцев из CDPR 9 ч.
Google Chrome усилил защиту пользователей от мошенников и вирусов с помощью ИИ 9 ч.
Компьютеры в госучреждениях России стали чаще майнить криптовалюту неизвестно для кого 9 ч.
XX ежегодная конференция «СПО в высшей школе»: как обмануть искусственный интеллект и нужны ли свободные программы физикам-ядерщикам 11 ч.
Руководство Corsair раскрыло, когда ждать GTA VI на ПК 12 ч.
IEA: мир столкнулся с «беспрецедентным» ростом спроса на электроэнергию 26 мин.
Fujitsu показала уникальный ноутбук с деревянной резной крышкой — в честь выпуска 50 млн компьютеров 58 мин.
MediaTek представила чип Dimensity 6400 для недорогих смартфонов — это очередное переиздание четырёхлетнего Dimensity 810 3 ч.
Исследователи DeepMind предложили распределённое обучение больших ИИ-моделей, которое может изменить всю индустрию 4 ч.
SSD подорожают во второй половине года из-за сокращения производства NAND и ажиотажа вокруг ИИ 4 ч.
Apple представит MacBook Pro на чипах M5 уже осенью, а iPad Pro их получат только в следующем году 4 ч.
Western Digital начнёт выпуск 44-Тбайт HAMR HDD в 2026 году 5 ч.
Ноутбуки Apple MacBook Air получат процессор M4 не позднее марта 6 ч.
В России построят ядерные часы 7 ч.
В России стартовали продажи беспроводных наушников Redmi Buds 6 и Buds 6 Pro, а также смарт-часов Redmi Watch 5 8 ч.