Спустя два года попыток стример прошёл подряд игры FromSoftware от Demon’s Souls до Elden Ring без прокачки, не получив урона

Прохождение даже одной из игр FromSoftware дорогого стоит, но каково пройти подряд все семь хардкорных боевиков студии без прокачки и получения урона? Ответ на этот вопрос теперь знает немецкий стример Dinossindgeil.

В феврале 2023 года Dinossindgeil взялся за испытание God Run 3 SL1 — пройти Demon’s Souls, трилогию Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring, не получив урона, будучи персонажем минимального уровня.

Таким образом, если энтузиаст пропускал от врага хотя бы один удар (даже не по своей вине, как прошлым летом в Dark Souls 2), то вынужден был начинать забег заново, насколько бы далеко до этого ни успевал зайти.

После почти двух лет неудачных попыток Dinossindgeil монструозную задачу всё-таки выполнил. Момент его триумфа над финальным боссом Dark Souls 3 (последней игры в забеге) можно наблюдать в видео ниже.

После победы над финальным врагом Dinossindgeil не сдержал слёз от сброшенной со своих плеч горы. Стоит отметить, что два года назад после прохождения стандартного испытания God Run 3 (без ограничения на прокачку) энтузиаст рассмеялся.

В обсуждении ситуации пользователи форума Reddit оценили целеустремлённость Dinossindgeil. «Невероятное достижение», — отметил PunisheRRR94. «Настоящий безумец», — добавил kikomir.

Поклонники FromSoftware нередко усложняют себе жизнь импровизированными испытаниями: и без того хардкордное дополнение Shadow of the Erdtree к Elden Ring летом покорилось девушке-стримеру, которая играла одной рукой.